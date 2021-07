am 21.07.2021 - 11:34 Uhr

Gerade erst ist die erste Staffel von "Princess Charming" über die Bühne gegangen, da steht schon wieder "Prince Charming" bereit: TVNow wird die nunmehr dritte Staffel der schwulen Datingshow, die von Seapoint Productions hergestellt wird, ab dem 17. August ausstrahlen. In insgesamt neun Folgen und einer Wiedersehensshow möchte der 31-jährige Kai Tränka unter 18 Singles auf Kreta den Mann fürs Leben finden.

"Ich möchte einfach mal nicht 'vorbelastet' sein. Durch Social Media- oder Dating-Profile bildet man sich ja immer schon vorab eine Meinung und die Kommunikation auf diesen Plattformen ist oftmals die gleiche", sagte Tränka im Vorfeld der Dreharbeiten. "Bei 'Prince Charming' sind wir in einer ganz anderen Situation, ohne vorher etwas übereinander zu wissen. Ich denke, dann kann man die Dates und das Kennenlernen auch viel intensiver wahrnehmen und alles wie ein Schwamm aufsaugen."

Mit dem Erfolg von "Princess Charming" war TVNow derweil in den vergangenen Wochen sehr zufrieden. Zwar nennt der RTL-Streamingdienst keine genauen Abrufzahlen, doch eigenen Angaben zufolge seien diese "sehr stark" gewesen. So schaffte es "Princess Charming" in den vergangenen Wochen unter die Top 10 aller TVNow-Realitysendungen.

In der kommenden Woche steht noch "Das große Wiedersehen", moderiert von Lola Weippert, bevor. Eine zweite Staffel der lesbischen Datingshow hat TVNow bereits angekündigt. Zudem soll die erste Staffel von "Princess Charming" zu einem späteren Zeitpunkt auch im Programm von Vox ausgestrahlt werden. Der Sendetermin steht jedoch noch nicht fest.