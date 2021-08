Rund zehn Jahre nach dem Ende der Serie "The L Word" über eine Clique lesbischer Frauen kam es im vergangenen Jahr zu einer Neuauflage, die nun in die zweite Staffel gehen wird. Zu sehen gibt es auch diese wieder bei Sky, genauer gesagt bei Sky Atlantic. Der Pay-TV-Sender wird "The L Word: Generation Q" ab dem 29. September immer mittwochs um 20:15 Uhr in Doppelfolgen zeigen. Auf Sky Ticket und Sky Q stehen die neuen Folgen ebenso wie jene der ersten Staffel ebenfalls zum Abruf bereit.

In der zweiten Staffel geht es um das Leben von Bette Porter (Jennifer Beals), Shane McCutcheon (Katherine Moennig), Alice Pieszecki (Leisha Hailey), Dani Nùñez (Arienne Mandi), Micah Lee (Leo Sheng), Sarah Finley (Jacqueline Toboni), Sophie Suarez (Rosanny Zayas), Gigi Ghorbani (Sepideh Moafi) und Angelica Porter-Kennard (Jordan Hull). Erzählt wird, wie sie Liebe, Herzschmerz, Rückschläge und Erfolg in L. A. erfahren.

Die zweite Staffel wird von der Showrunnerin Marja-Lewis Ryan ("The Four-Faced Liar", "6 Balloons") produziert, zusammen mit Serienschöpferin Ilene Chaiken, Kristen Campo, Allyce Ozarski, Maisha Closson sowie Jennifer Beals, Katherine Moennig und Leisha Hailey. Die zweite Staffel umfasst insgesamt zehn Episoden.