am 19.08.2021 - 11:01 Uhr

Am Sonntag startet bekanntlich der TV-Sender von "Bild" - und gleich zum Auftakt erhoffen sich die Verantwortlichen besondere Aufmerksamkeit durch Auftritte der Kanzlerkandidaten Armin Laschet und Olaf Scholz. Wie Springer am Donnerstag mitteilte, wird es am Sonntagabend bei Bild die sogenannte "Kanzlernacht" zu sehen geben.

Konkret sind zwei 90-minütige Ausgaben der Polittalkshow "Die richtigen Fragen Spezial" geplant: Den Anfang macht um 20:15 Uhr der Auftritt des CDU-Kanzlerkandidaten Laschet, der live im Studio vom stellvertretenden "Bild"-Chefredakteur Paul Ronzheimer befragt wird. Ab 21:45 Uhr folgt schließlich Olaf Scholz, mit dem "Bild"-Reporter Kai Weise spricht. Ob eine ähnliche Sendung auch mit Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock vorgesehen ist, ließ Bild auf Nachfrage zunächst offen.

Seine "Kanzlernacht" leitet Bild indes am Sonntag ab 19:30 Uhr mit einem "Countdown" ein, der neben Ronzheimer und Wiese auch von Patricia Platiel präsentiert wird. Ab 23:15 Uhr moderiert Platiel schließlich auch die Analyse der Interviews. Ebenfalls zu Gast sind unter anderem "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt und Programmchef Claus Strunz.

Produziert und verantwortet wird das Bild-Programm übrigens aus einer neuen TV-Unit in der WeltN24 GmbH, in der Springer seine Fernseh-Aktivitäten bündelt. Kern des neuen Senders ist die News-Show "Bild Live", die von Montag bis Freitag zwischen 9 und 14 Uhr ausgestrahlt wird. Am Wochenende setzt Bild neben "Die richtigen Fragen" vor allem auf Sportsendungen.