Der Pay-TV-Sender RTL Crime startet mit der Deutschlandpremiere einer schwedischen Serie in den Herbst: Ab dem 21. September laufen dienstags zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr fünf Episoden der Produktion "Partisan – Farm des Bösen". Im Mutterland ist für Nachschub schon gesorgt. Eine zweite Staffel wurde geordert, sie wird voraussichtlich im nächsten Jahr erscheinen.

Fare Fares spielt in dem Format Johnny, der sich auf den Weg in die idyllische Community Jordnära macht. Unterwegs sammelt er zwei Teenager-Mädchen ein, die er mit dorthin nimmt. Bei ihrer Ankunft werden sie von Manager Kent begrüßt und Johnny wird in seinen neuen Job als Truck-Fahrer eingewiesen. Bald darauf findet er sich ein Grab buddelnd wieder. Am Anschluss an den schwedischen Thriller wird RTL Crime dienstags um 21:05 Uhr das Format "American Gods" wieder ins Programm nehmen.

Neu ist am Sonntagabend zudem das True-Crime-Format "Auf den Spuren der Killer". Die erste von drei Episoden der britischen Produktion wird sich mit dem Verschwinden der Freunde David Spencer (13) und Patrick Warren (11) aus einem Außenbezirk von Birmingham im Jahr 1997 befassen. Die Episode ist am 19. September um 20:15 Uhr zu sehen.