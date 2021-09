Nach dem erfolgreichen Start von "Paar Wars" steht die nächste neue Sat.1-Show mit Ralf Schmitz bereits in den Startlöchern. Dabei handelt es sich um die schon im Sommer angekündigte Impro-Comedy "Halbpension mit Schmitz", die offenkundig in der Tradition der "Schillerstraße" steht. Zu sehen gibt es das neue Format ab dem 15. Oktober jeweils am späten Freitagabend. Die erste Folge läuft um 22:55 Uhr.

"Je mehr ich gefordert werde, umso schöner finde ich es. Das ist bei 'Paar Wars' so und bei 'Halbpension mit Schmitz' noch viel mehr: Da ist nichts vorbereitet, da ist nichts vorher ausgedacht, alles passiert in diesem Moment und kommt aus einem selbst heraus", so Schmitz über das Format. Bei RTL war er in der Vergangenheit in einem ganz ähnlichen Format zu sehen: Dort hörte die Show auf den Titel "Hotel Verschmitzt - Auf die Ohren, fertig, los".

© Sat.1/Guido Engels Pierre M. Krause

Neben Schmitz gehören Janine Kunze, Lisa Feller, Simon Pearce und Kathrin Osterode zum festen Ensemble. Daneben sind in den ersten vier Folgen Beatrice Egli, Guildo Horn, Jenke von Wilmsdorff und Smudo als prominente Gäste mit dabei. Produziert wird "Halbpension mit Schmitz" von der Deutschen ProduktionsUnion.