Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Im August vergangenen Jahres machte DWDL erstmals größer zum Thema, wie sehr nächtliche Wiederholungen die endgültig gewichteten Quoten verzerren können. So wird zeitversetzte Nutzung bis zu drei Tage nach der Erstausstrahlung bei der Quotenmessung erfasst und bei der endgültigen Gewichtung dann auf die Live-Reichweite aufaddiert. Die bisherigen Zuordnungsregeln sahen allerdings vor, dass zeitversetzte Nutzung an Folgetagen jeweils der letzten Ausstrahlung zugeschlagen wird. Bei Sendungen, die nachts wiederholt wurden, wurde die zeitversetzte Nutzung daher größtenteils dort statt bei der Erstausstrahlung berücksichtigt.

Nach AGF-Konventionen ist es so, dass die vorläufig gewichteten Daten nach drei Tagen ungültig werden und sich in den AGF-Systemen auch nicht mehr ohne weiteres abrufen lassen. Zur Ermittlung eines Staffelschnitts oder ähnlichem und damit auch zur Beurteilung von Erfolg oder Misserfolg werden daher offiziell immer die endgültig gewichteten Quoten herangezogen. Teils kommen durch zeitversetzte Nutzung noch weitere Zuschauerinnen und Zuschauer im sechsstelligen Bereich obendrauf - es macht also bei einzelnen Sendungen einen ganz erheblichen Unterschied, ob diese der Erstausstrahlung zugerechnet werden und damit auf den ersten Blick auftauchen, oder ob sie bei der Nachtwiederholung kaum Beachtung finden.

Genauer beleuchtet haben wir die Probleme und Auswirkungen im vergangenen Jahr am Beispiel "Promi Big Brother". Noch kurioser war, dass die fragwürdige Zuordnung sogar über Sendergrenzen hinweg geschah. Zeitversetzte Nutzung von "Aktenzeichen XY" etwa kam immer der Wiederholung am späten Abend bei ZDFneo zugute statt der Erstausstrahlung im ZDF. Schon im vergangenen Jahr räumte die AGF "Unschärfen beim Matching" ein und stellte eine "Präzisierung des bestehenden Regelwerkes in den nächsten Monaten" in Aussicht. Das dauerte allerdings unter Verweis auf Qualitätssicherung viel länger als gedacht, nun aber wurde das "Matching 2.0" endlich eingeführt. So solle nun immer "der pausibelste Match" gewählt werden, was "in den meisten Fällen die Erstausstrahlung" sein werde, so eine AGF-Sprecherin.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 01.10.

22:31 4,76

(+0,49) 22,3%

(+1,6%p.) 1,37

(+0,30) 23,5%

(+3,9%p.) Navy CIS 30.09.

22:17 1,67

(+0,22) 8,8%

(+1,0%p.) 0,49

(+0,07) 10,3%

(+1,1%p.) Tatort: Borowski und der gute Mensch 03.10.

20:15 7,91

(+0,21) 24,2%

(+0,1%p.) 1,91

(+0,08) 20,9%

(+0,4%p.) Ein starkes Team - Sterben auf Probe 02.10.

20:15 7,51

(+0,19) 27,5%

(-0,1%p.) 0,60

(+0,03) 9,6%

(0,0%p.) Lego Masters 01.10.

20:14 1,97

(+0,18) 7,2%

(+0,6%p.) 1,06

(+0,12) 16,6%

(+1,4%p.) Bettys Diagnose 01.10.

19:27 3,07

(+0,18) 12,8%

(+0,5%p.) 0,35

(+0,02) 7,1%

(+0,3%p.) Ella Schön - Land unter 03.10.

20:15 3,96

(+0,15) 12,1%

(+0,1%p.) 0,45

(+0,03) 4,9%

(+0,1%p.) Markus Lanz 28.09.

22:43 2,06

(+0,15) 15,1%

(+0,7%p.) 0,44

(+0,10) 11,9%

(+2,2%p.) Navy CIS 30.09.

21:14 1,70

(+0,14) 6,7%

(+0,5%p.) 0,53

(+0,04) 8,5%

(+0,4%p.) SOKO Wien 01.10.

18:04 3,51

(+0,12) 21,8%

(+0,4%p.) 0,21

(+0,03) 6,5%

(+0,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 27.09.-03.10.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Erstmals griffen die neue Regeln für die endgültig gewichteten Daten vom Samstag, 2. Oktober, sie liegen nun also bislang also nur für den vergangenen Samstag und Sonntag vor - bei unserer Liste der größten nachträglichen Aufschläge in der vergangenen Woche sind also bei den Daten bis zum 1. Oktober noch die alten Regeln zugrunde. Eine erste Auswirkung der Änderungen lässt sich aber schon beim sonntäglichen "Tatort" beobachten. Auch hier gab es bislang die fragwürdige Zuordnung über Sendergrenzen hinweg - zeitversetzte Nutzung des "Tatorts" wurde also bislang immer der 21:45-Uhr-Wiederholung bei One zugeschlagen, diesmal wurde nun aber die Erstaustrahlung im Ersten nachträglich noch um 210.000 Zuschauerinnen und Zuschauern aufgewertet, was die Reichweite auf 7,91 Millionen steigen ließ.

Insbesondere ARD-Filme, die häufig nachts noch einmal gezeigt werden, dürften von den neuen Regeln künftig profitieren, die "heute-show" dürfte in den kommenden Wochen ihren Platz als die Sendung, die in Sachen Reichweite am stärksten profitiert, noch festigen - denn hier tauchen etliche Zuschauerinnen und Zuschauer bislang bei der nächtlichen Wiederholung von Samstag auf Sonntag auf. Mehr über die genauen Auswirkungen wird sich aber erst in der kommenden Woche sagen lassen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 01.10.

22:31 4,76

(+0,49) 22,3%

(+1,6%p.) 1,37

(+0,30) 23,5%

(+3,9%p.) Markus Lanz 28.09.

22:43 2,06

(+0,15) 15,1%

(+0,7%p.) 0,44

(+0,10) 11,9%

(+2,2%p.) SOKO Stuttgart 30.09.

18:04 3,58

(+0,08) 21,7%

(+0,3%p.) 0,22

(+0,05) 6,7%

(+1,5%p.) Lego Masters 01.10.

20:14 1,97

(+0,18) 7,2%

(+0,6%p.) 1,06

(+0,12) 16,6%

(+1,4%p.) Markus Lanz 30.09.

23:16 2,10

(+0,09) 19,8%

(+0,4%p.) 0,37

(+0,06) 12,0%

(+1,4%p.) Navy CIS 30.09.

22:17 1,67

(+0,22) 8,8%

(+1,0%p.) 0,49

(+0,07) 10,3%

(+1,1%p.) Late Night Berlin - Mit Klaas Heufer-Umlauf 28.09.

23:05 0,36

(+0,05) 3,1%

(+0,3%p.) 0,21

(+0,05) 6,6%

(+1,1%p.) The Taste 29.09.

20:15 1,29

(+0,10) 5,6%

(+0,4%p.) 0,62

(+0,07) 10,4%

(+1,0%p.) Die Höhle der Löwen 27.09.

20:14 2,17

(+0,11) 8,2%

(+0,3%p.) 1,17

(+0,10) 16,8%

(+1,0%p.) Pop-Giganten 29.09.

22:17 0,61

(+0,05) 4,0%

(+0,3%p.) 0,23

(+0,04) 5,7%

(+0,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 27.09.-03.10.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de