Das ZDF hat bekanntgegeben, wann es die dreiteilige zweite Staffel von "Vienna Blood" zeigen wird. Wie schon im vergangenen Jahr bei Staffel eins setzt man auf eine Ausstrahlung am späten Sonntagabend. Los geht’s am 21. November um 22:15 Uhr. In den zwei Wochen danach sind die anderen beiden Folgen zu sehen. Das ZDF zeigt die Episoden damit nur kurz nach der Premiere in Österreich, der ORF startet mit der Staffel bereits Ende Oktober (DWDL.de berichtete).

Bei "Vienna Blood" handelte es sich um die Adaption der Romanreihe "Die Liebermann-Papiere" von Frank Tallis. In der ersten Folge der neuen Staffel kommt die wohlhabende ungarische Gräfin Nadazdy auf spektakuläre Weise in einem Nobelhotel ums Leben. Und nicht nur Inspektor Oskar Rheinhardt (Juergen Maurer) fragt sich, ob es Mord oder Selbstmord war. Max Liebermann (Matthew Beard) wird diesmal unfreiwillig in den Fall verstrickt: Die leidende Gräfin war seine Patientin. Hat sie sich das Leben genommen, weil er sie zur Gesprächstherapie gedrängt hatte, statt sie medikamentös zu behandeln?

Die Serie ist eine Gemeinschaftsproduktion von MR Film und Endor Production in Koproduktion mit ORF, ZDF und RASI. Als einziger Regisseur der Folgen war eigentlich Robert Dornhelm vorgesehen, er inszenierte auch eine Episode der ersten Staffel. Bei der ersten Folge der zweiten Staffel saß aber auch Marvin Kren auf dem Regie-Stuhl. Er vertrat Dornhelm kurzzeitig, weil dieser während den Dreharbeiten positiv auf das Coronavirus getestet worden war (DWDL.de berichtete).

Staffel eins erreichte Ende des vergangenen Jahres im Schnitt 2,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer am späten Sonntagabend im ZDF. Der durchschnittliche Marktanteil betrug 11,6 Prozent und lag damit unter den Normalwerten der Mainzer. Eine Vollflop war "Vienna Blood" damit aber nicht. Beim jungen Publikum lief es jedoch mit 3,8 Prozent ziemlich schlecht.