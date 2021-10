ZDFneo macht im Comedy-Bereich keine Fisimatenten und rüstet weiter auf: Unter dem Arbeitstitel "Framily First" entsteht in Köln derzeit eine neue Serie, in deren Mittelpunkt vier Freundinnen und Freunde in den Dreißigern stehen, die sich nicht zwischen Freunden und Familie entscheiden wollen und deshalb ein Haus kernsarniert haben, in das sie allesamt einziehen. Verkörpert wird die Clique von Antonia Bill, Kotti Yun, Eugen Bauer und Alexander Prince Osei.

Und darum geht es: Herdentier Martin will den Traum seiner "Framily", Familie und Freunde, verwirklichen, zusammen mit seiner durchorganisierten Frau Caro (Birte Hanusrichter) und ihren beiden Töchtern Luisa (Nola Essam) und Emma (Mary Amber). Bo, eine sarkastische Einsiedler-"Krebsin", muss derweil ihrer snobistischen Lebenspartnerin Julia (Henrike Hahn) beweisen, dass sie mit deren Sohn klarkommen wird. Teenager Gregor (Julien Neisius) ist die Jeanne d’Arc des Klimawandels. Neo-Hippie Anna und ihr tiefenentspannter Freund Erik (Moritz Vierboom) wollen sich endlich ihren Kinderwunsch erfüllen, während Dauersingle Freddie als unerfüllter "Gustav Gans" darauf hofft, bald die Frau seines Lebens kennenzulernen. Das Problem: Noch während des Einzugs trennt sich das vermeintliche Traumpaar Martin und Caro - und sprengt damit bereits ab Tag eins die Grenzen des Zusammenlebens.

Die Dreharbeiten der acht Folgen laufen voraussichtlich noch bis Mitte Dezember. Produziert wird "Framily First" von Network Movie unter der Leitung von Produzent Wolfgang Cimera. Catrin Kauffmann und Andi Wecker sind als Producerin und Producer verantwortlich. Das Konzept und die Drehbücher wurden im Writers’ Room von Tali Barde, Helena Lucas, Marian Grönwoldt und Laura Rabea Tanneberger verfasst. Janosch Chávez-Kreft und Sophie Averkamp führen Regie.