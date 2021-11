© ITV

Zu den Details: "The Masked Dancer" soll im Januar 2022 am Donnerstagabend bei ProSieben zu sehen sein, die erste Staffel wird vier Ausgaben umfassen. Anders als in anderen Ländern will ProSieben die maskierten Promis dann aber nicht nur alleine tanzen lassen, sondern auch in Paaren. "Wir wollen variantenreicher sein und zeigen die unterschiedlichsten Inszenierungen vom Paartanz bis zur Tanzcombo. Jeder Prominente in Maske trainiert mit einem Profi ohne Maske", so Rosemann im "w&v"-Interview.

Darüber hinaus will man sich treu bleiben und auch "The Masked Dancer" nicht aufzeichnen, sondern live ausstrahlen. Als Moderator ist auch beim Spin-Off Matthias Opdenhövel im Einsatz. Wenn die Staffel vorbei ist, folgt im Februar auf dem Sendeplatz am Donnerstagabend die neue Staffel von "Germany’s Next Topmodel".

In den USA feierte "The Masked Dancer" Ende des vergangenen Jahres Premiere, im Laufe von 2021 ging auch in Großbritannien eine eigene Version der Show auf Sendung. In beiden Fällen konnten die maskierten Tänzer nicht an die Quoten der maskierten Sängerinnen und Sänger anknüpfen - gut lief es trotzdem. Fortsetzungen sind in beiden Fällen aber noch nicht angekündigt worden. Auf gute Quoten wird man auch bei ProSieben hoffen. In jedem Fall dürfte es bei der Tanzshow eindeutigere Hinweise auf die Promis geben als bei "The Masked Singer" - die tanzenden Promis sind schließlich nicht zu hören. In anderen Länderversionen von "The Masked Dancer" sagten die Promis zudem immer ein Wort mit ihrer unverfremdeten Stimme - so soll es überhaupt möglich werden, die Stars zu enttarnen.