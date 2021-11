am 03.11.2021 - 11:52 Uhr

"Ein Abend mit Hape Kerkeling" - unter diesem Titel wird Vox am Montag, den 6. Dezember um 20:15 Uhr ein dreistündiges Special ausstrahlen, das gerade im Hamburger Hansa-Theater aufgezeichnet worden ist. Das Konzept ist simpel: "Ich lese aus meinem Buch 'Pfoten vom Tisch! Meine Katzen, andere Katzen und ich' und ich beantworte die Fragen des Publikums", sagt Kerkeling. "Alle Fragen. Egal, was dem Publikum auf den Nägeln brennt."

Doch dabei alleine wird nicht bleiben, wie der Entertainer erklärt: "Danach gibt es noch eine Show hintendran, die von Dunja Hayali moderiert wird. Auch hier greifen wir nochmal Fragen auf. Und ich singe erstmals live zwei Lieder aus meinem neuen Album 'Mal unter uns...'. Das wird ein extrem amüsanter und kurzweiliger Abend, zu sehen bei Vox." Die Rede ist von einem "ganz persönlichen Interview über das, was ihn als Person und Künstler antreibt". So erfährt das Publikum im Gespräch mit Hayali unter anderem, was der Begriff Heimat für Hape Kerkeling bedeutet.

Schon zuvor wird Kerkeling seinen Einstand bei Vox feiern: Der Privatsender hat bereits angekündigt, ab dem 21. November sonntags um 19:10 Uhr die Doku-Reihe "Hape und die 7 Zwergstaaten" ausstrahlen zu wollen. In dem siebenteiligen Format zieht es Kerkeling nach Andorra, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, San Marino und in den Vatikan. "Lustig, ehrlich und informativ" soll die Sendung werden, verspricht Vox. Produziert wird die Reisedokumentation von i&u TV, die Produktion der Lesung übernimmt RTL Studios.

Doch bei den beiden Projekten wird es perspektivisch nicht bleiben: So soll noch in diesem Jahr soll die Produktion eines fiktionalen Projekts für RTL Deutschland beginnen, in dem Hape Kerkeling die Hauptrolle übernehmen wird. Die Ausstrahlung ist für das kommende Jahr geplant.