Bis zur 15. Staffel, die vor ziemlich genau drei Jahren bei ProSieben endete, zeigte der Münchner Fernsehsender die animierte Sitcom "Family Guy" in seinem Programm. Weil die Quoten der Erstausstrahlung aber klar unterhalb des Senderschnitts lagen, nahm ProSieben Abstand von der Serie und die frischen Episoden debütierten im deutschen Free-TV fortan bei ProSieben Maxx. Dort ist die Serie auch derzeit beheimatet. Die 18. Staffel, die der Sender mit einer Unterbrechung seit Februar sendet, wird in Kürze dort zu Ende gehen.

Und mit Start der 19. Staffel ist das Format dann wieder bei ProSieben zu sehen. Der Sender bestätigte das Comeback im Rahmen der Programmänderungen, die sich mit dem Umbau der Montags- und Mittwochsprimetime ergeben. Schon bekannt ist, dass das bisher glücklose Journal "Zervakis & Opdenhövel" auf den Mittwoch wandert und künftig nach der "TV Total"-Neuauflage zu sehen sein wird. Platz für US-Ware ist daher nun wieder montags.

Nach "Young Sheldon" (20:15 Uhr) im Doppelpack und zwei "Die Simpsons"-Folgen wird die neue "Family Guy"-Staffel nun ab 22 Uhr ebenfalls mit zwei Episoden am Stück zu sehen sein. Los geht es am Montag, 15. November mit der Auftaktfolge der neuen Staffel, die auf den Namen "Stewies erstes Wort" hört. Kleines Kuriosum: Erst am Tag danach, also am 16. November, beschließt ProSieben Maxx die 18. Staffel mit der Episode "Rektor im Haus". Der Sender will auch künftig, immer dienstags um 20:15 Uhr, "Family Guy"-Folgen zeigen, greift ab dem 23. November aber auf ältere Ausgaben zurück.