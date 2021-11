Der WDR startet schon in wenigen Tagen zwei neue Reihen, in denen man einen "diversen Blickwinkel auf Deutschland" verspricht. An dieser Front war der WDR in der jüngeren Vergangenheit ja durchaus kritisiert worden. In einer Ausgabe des Talks "Die letzte Instanz" durften die (ausschließlich weißen) Gäste unter anderem darüber abstimmen, ob es notwendig gewesen sei, die "Zigeunersoße" umzubenennen. Der Sender gab sich nach viel Kritik selbstkritisch und Moderator Steffen Hallaschka entschuldigte sich. Aber auch danach war im WDR noch eine Blackfacing-Szene zu sehen und als man im März einen Rassismus-Themenabend veranstalten wollte, sprangen dem Sender haufenweise Gäste ab.

Nun will man es mit den zwei neuen Sendungen besser machen. So startet am kommenden Montag, den 15. November um 22:15 Uhr "Team Abdel" mit dem Comedian Abdelkarim. In der neuen Reihe will er aus verschiedenen Perspektiven auf das Land blicken, in dem er geboren wurde - Deutschland. Außerdem spricht der WDR von einem "satirischen Blick auf aktuelle Themen". Unterstützung bekommt Abdelkarim von seinem Team aus Comediennes und Comedians, sie alle betrachten das Leben in Deutschland wegen ihrer internationalen Biographien aus einem anderen Blickwinkel. Zum Auftakt der vierteiligen Reihe begrüßt Abdelkarim Dennis Chiponda. In einem von drei Einspielern ist Reporter Daniele Rizzo im Regierungsviertel in Berlin unterwegs und will den frisch gewählten Politikerinnen und Politikern helfen, das Thema Diversität auf die Abgeordnetenbänke zu bringen.

Im Anschluss an "Team Abdel" folgt "Wie redest du?!", eine neue Talkshow mit Khalid Bounouar. Der ist Stand-Up Comedian und Ensemblemitglied von RebellComedy. In zwei Ausgaben (die zweite folgt eine Woche später) spricht er mit seinen Gästen über ihre Erfahrungen und ihren Umgang mit Diskriminierung und Rassismus im Alltag. Thematisiert werden soll dabei auch, wie besonders die Sprache und das Vokabular dazu beitragen, dass Rassismus in der Gesellschaft verwurzelt ist. In der ersten Ausgabe begrüßt Bounouar die Schauspielerinnen Tua El-Fawwal und Thelma Buabeng sowie den Aktivisten und Performer Gianni Jovanovic. In der zweiten Sendung sind die Journalistin Katja Garmasch, die Moderatorin Daphne Sagner und der Soziologe Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani zu Gast.

Alle Ausgaben der beiden neuen Sendungen werden vorab in der Mediathek der ARD zu sehen sein. "Team Abdel" ist eine Produktion von B.vision Media im Auftrag des WDR. "Wie redest du?!" ist eine Eigenproduktion des Senders, hier fungieren Laila Bounouar, Humaam Mazyek, Ramona Schipler als Producerinnen bzw. Producer. Verantwortliche Redakteurin für beide Formate ist Elke Thommessen.