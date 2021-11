Das ZDF hat einen Sendetermin für die letzte Staffel der Vorabendserie "SOKO Kitzbühel" angekündigt. 13 frische Folgen sind ab dem 7. Januar immer freitags zwischen 18 und 19 Uhr zu sehen. Für die Fans der Serie endet damit eine etwas längere Durststrecke: 2020 hatte das ZDF noch zwei Staffeln, eine im Frühjahr und eine im Herbst, ausgestrahlt. 2021 gab es bislang keine neuen Folgen.

Anders ist übrigens die Situation in Österreich, wo die finale Staffel nun schon bereits seit einigen Wochen zu sehen ist. Der ORF wird noch im Dezember das Serienfinale von "SOKO Kitzbühel" ausstrahlen. Das ZDF kam mit der letzten Staffel der Serie auf durchschnittlich mehr als dreieinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil lag im Herbst 2020 bei 17,9 Prozent. Im kommenden Jahr wird die "SOKO" aus Kitzbühel übrigens von einer neuen Serie ersetzt, die in Linz spielt (DWDL.de berichtete). Ebenfalls am 7. Januar meldet sich übrigens auch "Der Staatsanwalt" im ZDF zurück. Das 90-Minuten-Spezial, das die Mainzer zur besten Sendezeit ausstrahlen, ist der Auftakt für sieben neue Folgen.

Ein weiteres 90-minütige Special einer Serie hat das ZDF nun auch für den 13. Januar angekündigt. An diesem Donnerstag ist das Winterspecial des "Bergdoktors" zu sehen, Hans Sigl schlüpft dann wieder in die Rolle des Dr. Martin Gruber. In der Woche danach geht’s mit den regulären Folgen der Serie weiter, die in diesem Frühjahr über Wochen hinweg mehr als sieben Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer anzog, die Marktanteile lagen jenseits der 20 Prozent und auch bei den 14- bis 49-Jährigen wurden oft zweistellige Werte gemessen. Anfang März stellte "Der Bergdoktor" mit einer Reichweite in Höhe von 7,60 Millionen einen neuen Rekord auf. Bleibt abzuwarten, ob die Serie den Erfolgslauf im neuen Jahr fortsetzen kann.