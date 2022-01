Das RTL-Dschungelcamp hat seinen ersten Corona-Fall: Wie der Sender am Mittwoch mitteilte, wird die 15. Staffel des Quoten-Hits am Freitag mit nur elf Promis an den Start gehen, weil ein PCR-Test bei Lucas Cordalis nach der Einreise in Südafrika positiv ausgefallen ist. Dem Sänger gehe es gut, er habe keinerlei Symptome, teilte RTL mit. Aktuell befindet sich der Ehemann von Daniela Katzenberger in Selbstisolation und werde "engmaschig medizinisch betreut".

"Auch wenn unter den gegebenen Umständen alle Verantwortlichen vor Ort auf mögliche Coronafälle unter den Promis vorbereitet waren, bedauern RTL und die Produktionsfirma ITV Studios Germany es sehr, dass Lucas Cordalis nicht gemeinsam mit den anderen Stars das Dschungelabenteuer starten kann", heißt es in einem Statement des Senders. "Nichtsdestotrotz freuen sich alle mit elf gesunden und hochmotivierten Promis die Show starten zu können."

Unklar ist zum jetzigen Zeitpunkt, ob Lucas Cordalis zu einem späteren Zeitpunkt noch ins Dschungelcamp ziehen wird. Mit seinem vorläufigen Aus kommt RTL somit vor dem Start in die 15. Staffel aber schon der zweite Promi abhanden: Erst vor wenigen Tagen hatte RTL erklärt, dass die durch Shows wie "Are You The One?" und "#CoupleChallenge" in Reality-Fachkreisen bekannt gewordene Christin Okpara nicht ins Camp einziehen wird, weil es "Unstimmigkeiten zum Impfstatus" gegeben habe (DWDL.de berichtete).

Corona durchkreuzt indes nicht nur die Realityshow-Pläne von Daniela Katzenbergers Ehemann - auch ihre Mutter Iris Klein war jüngst positiv auf Corona getestet worden. Sie sollte in diesen Tagen eigentlich für die RTLzwei-Show "Kampf der Realitystars" vor der Kamera stehen, muss nun aber kurzerhand passen.