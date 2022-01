Dass der britische ITV-Konzern bei seiner Produktionstochter ITV Studios die Zügel anziehen will, erfuhren Investoren kurz vorm Jahreswechsel. Man agiere in einem Wachstumsmarkt und werde das Geschäft daher strategisch an die wichtigsten Treiber dieses Wachstums anpassen, kündigte ITV-CEO Carolyn McCall in einem eigens einberufenen Call für den Studioarm an. Die zentrale Botschaft: Nach dem Corona-Einbruch im Geschäftsjahr 2020 – ITV Studios verlor ein Viertel seiner Umsätze und gar 43 Prozent vom Betriebsergebnis – soll es rasch wieder aufwärts gehen.

Die verordneten Ziele klingen ehrgeizig: Nachdem dieses Jahr erstmals wieder das 2019er Umsatzniveau von rund 2,2 Milliarden Euro erreicht werden soll, will man bis 2026 um durchschnittlich mindestens fünf Prozent pro Jahr wachsen – schneller als der übrige Produktionsmarkt. Das soll die Gruppe, die aus 60 Produktionsfirmen in 13 Ländern besteht, spätestens ab 2023 wieder mit einer Gewinnmarge von 13 bis 15 Prozent schaffen, die zwischenzeitlich auf elf Prozent abgesackt war.

Die zugeschalteten Anleger und Analysten wurden von ITV-Studios-Finanzchef Sharjeel Suleman zudem auf drei weitere Vorgaben für die nächsten Jahre eingeschworen: Der Output an High-End-Fiction soll bis 2026 auf 400 Programmstunden pro Jahr verdoppelt werden, die Zahl der internationalen Formate, die in drei oder mehr Ländern produziert werden, von 16 auf 20 steigen und der mit Streaming-Plattformen erwirtschaftete Umsatzanteil von 14 auf 25 Prozent klettern. Lobende Erwähnung fanden in der Präsentation vor allem die amerikanischen ITV-Studios-Töchter, die mit ihrem hohen Streaming-Anteil, diversifizierten Kundenkreis und einer verschlankten Managementstruktur konzernintern als Vorbilder gelten.

Führt man sich das Ausmaß der geplanten Neujustierung vor Augen, so wird schnell klar, warum ITV Studios zuletzt auch im deutschen Markt bei Umstrukturierungen Gas gegeben hat. Auf das stark erhöhte Fiction-Ziel zahlen hierzulande das neu gegründete Label Windlight Pictures unter Leitung von Moritz Polter (DWDL.de berichtete) sowie die Eingliederung der früheren Talpa Germany Fiction in die ITV Studios Germany (DWDL.de berichtete) ein. Ebenfalls im vorigen Jahr wurde die Integration der alten Talpa unter dem neuen Namen Bildergarten Entertainment vollzogen, die nun auch Formate aus dem ITV-Studios-Katalog produziert (DWDL.de berichtete). Dass in diesem Jahr wieder ein reguläres Dschungelcamp bei RTL läuft, hilft Umsatz und Ertrag von ITV Studios Germany natürlich enorm auf die Sprünge.

Neue Struktur der ITV Studios Germany Holding

ITV Studios Holding B.V.

Hilversum/NL ↓ 100% ITV Studios Germany Holding GmbH

Köln

GF: Martin Borowski, Lisa Perrin, Jan Richters, Duncan Walker ↓ 100% ↓ 100% ↓ 100% Bildergarten Entertainment ITV Studios Germany Windlight Pictures

Berlin Köln München

Karsten Roeder Christiane Ruff Moritz Polter ↓ 90%* ← → ↓ 100% Imago TV ITV Studios Germany Fiction

Berlin Berlin

N.N. Christiane Ruff

Quellen: ITV plc, Handelsregister / *Übernahme des Restanteils von Andrea Schönhuber steht noch aus

Doch damit nicht genug: Um den gewachsenen deutschen Strukturen mehr Stringenz zu verordnen, hat die Londoner Zentrale inzwischen auch die ITV Studios Germany Holding neu aufgestellt. Traditionell hielt diese Dachgesellschaft neben der operativen Tochter ITV Studios Germany die Mehrheitsbeteiligung an der Berliner Imago TV, während Talpa/Bildergarten dort nicht angebunden war. Langjährige Holding-Geschäftsführer waren Christiane Ruff und Jan Richters, zusätzlich zu ihren operativen Aufgaben als Geschäftsführerin bzw. CFO von ITV Studios Germany.

Seit Jahresende 2021 sind nun alle deutschen Tochterfirmen inklusive Bildergarten und Windlight der Holding unterstellt – parallel hat Ruff die Holding-Geschäftsführung verlassen, wie sie auf DWDL.de-Anfrage bestätigte. Damit sitzt nun keiner der deutschen Produzenten und Label-Köpfe mehr in der Holding, sondern stattdessen Martin Borowski, hauptamtlich COO von ITV Studios Germany, CFO Richters sowie Lisa Perrin, Managing Director International Production, und Duncan Walker, COO International Production. Ausdruck der strikteren Konzern-Kandare ist auch, dass ITV Studios und Bildergarten erstmals keine getrennten Immobilien mehr anmieten: Das Kölner Bildergarten-Büro sitzt jetzt im Hauptquartier von ITV Studios, dessen Berliner Team im Gegenzug bei Bildergarten eingezogen ist.