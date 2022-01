"The Masked Singer" hat sich in den vergangenen Jahren zum erfolgreichsten Show-Neustart im deutschen Fernsehen entwickelt - selbst am hart umkämpften Samstagabend bestand das von Endemol Shine Germany produzierte Format seine Feuertaufe mit Marktanteilen von deutlich mehr als 20 Prozent in der Zielgruppe. Kein Wunder also, dass ProSieben auch der Versuchung erlag, den Tanz-Ableger ins Programm zu nehmen.

An die Erfolge des Originals konnte "The Masked Dancer" in den vergangenen vier Wochen jedoch nicht anknüpfen: Nach einem ordentlichen Start mit mehr als zwölf Prozent Marktanteil waren zwischenzeitlich nur noch acht Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen drin. Das Finale blieb jüngst zwar ebenfalls einstellig, konnte sich aber zumindest leicht erholen - was in direkter Konkurrenz zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" keine Selbstverständlichkeit war (DWDL.de berichtete).

Wie also geht es weiter mit dem Spin-Off? Offiziell gibt sich ProSieben recht verschwiegen. "Das 'Masked Dancer'-Team bei Endemol Shine und ProSieben hat mit so viel Liebe und Leidenschaft vier Shows auf die Bühne gezaubert", sagte Senderchef Daniel Rosemann am Tag nach dem Finale und bedankte sich artig bei allen Beteiligten, den maskierten Stars, zu denen auch der Sieger Oli. P gehörte sowie dem Rateteam und Moderator Matthias Opdenhövel.

Auf DWDL.de-Nachfrage, was das nun für die Zukunft von "The Masked Dancer" bedeutet, lässt ProSieben-Sprecher Christoph Körfer ausrichten: "Wir hatten in diesem Jahr viel Spaß mit unseren maskierten Stars. Wann wir wieder zum Tanz bitten, werden wir bekannt geben, wenn es soweit ist." Wann - oder ob? Tatsächlich ist nach DWDL.de-Informationen noch keine Entscheidung gefallen. Ganz im Gegensatz zu "The Masked Singer", das sich im Frühjahr mit einer sechsten Staffel zurückmelden wird.