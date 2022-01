Nach "The Third Day" ist die Mystery-Crime-Serie "The Rising" das zweite Format, das die pan-europäische Sky-Gruppe komplett im eigenen Haus hergestellt hat. "The Rising" kommt nun zeitnah auch nach Deutschland und Österreich. Besetzt mit Neulingen wie Clara Rugaard, Nenda Neururer und Solly McLeod, wird die Geschichte ab dem 11. März in acht Teilen erzählt. Linear wird Sky Atlantic die Heimat der Serie, zu sehen gibt es die Erstausstrahlungen der Folgen dann jeweils ab 20:15 Uhr.

Und darum geht es: Nach einer Party taucht Neve Kelly (Clara Rugaard) aus einem See auf. Verwirrt macht sie sich auf den Weg nach Hause. Unterdessen sind Freunde und die Familie bereits auf der Suche nach ihr. Erschrocken erkennt Neve, dass niemand sie sehen kann und entdeckt, dass sie tot ist und offenbar ermordet wurde. Wütend und entschlossen begibt sie sich auf die Suche nach dem Täter. Dabei stößt sie auf tief vergrabene Geheimnisse und ist gezwungen, alles über ihr Leben und die Menschen, die ihr wichtig waren, neu zu überdenken. Im Bewusstsein, nichts zu verlieren außer Zeit, drängt Neve auf die Wahrheit – auch wenn sie noch so schmerzt.

Emily Taaffe, Alex Lanipekun, Robyn Cara und Matthew McNulty sind in weiteren Rollen der Serie zu sehen, die von Ed Lilly und Thora Hilmarsdottir inszeniert wurde. Produzenten sind Julian Stevens sowie Pete McTighe. McTighe gehört auch zum Autorenstab und arbeitete in diesem Bereich mit Charlene James, Roanne Bardsley, Gemma Hurley und Laura Grace zusammen.

Bei "The Rising" handelt es sich um ein Remake der belgischen Produktion "Zimmer 108". Ihre Premiere wird das Sky Original auf der diesjährigen Berlinale feiern. Den internationalen Vertrieb der Serie hat NBCUniversal Global Distribution im Auftrag der Sky Studios übernommen.