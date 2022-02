RTL Deutschland treibt die Zusammenführung mit Gruner + Jahr weiter voran. Nicht nur das Magazin "Gala" soll mit "Gala TV" bald eine TV-Sendung im RTL-Programm erhalten, auch die Marke "Chefkoch" wird ins Fernsehen verlagert. Hierfür steht sogar schon ein ganz konkreter Starttermin fest. "Chefkoch TV - Lecker muss nicht teuer sein" läuft ab 28. Februar immer montags bis freitags um 11:00 Uhr auf RTL. Aktuell sind dort bei RTL quotenschwache Wiederholungen von "Die Retourenprofis" zu sehen. "Chefkoch TV" wird auch ins Netz verlängert. Eine eigene Seite auf der Internetpräsenz der Marke biete alle Rezepte sowie Informationen zu Kandidaten, Moderator, Jury und der Show. Moderator des Formats wird Alexander Herrmann.

Der Gastronom ist vor allem durch seine Tätigkeit bei "The Taste" in Sat.1 bekannt. Er mischte aber auch schon in anderen Formaten mit, etwa in der ZDF-Sendung oder dem Sat.1-Vorabendflop "Kampf der Köche", in dem es darum ging, einen Profi "in die Pfanne zu hauen". Sarah Henke und Tarik Rose bilden in "Chefkoch TV" das Jury-Duo. Sie müssen letztlich die Leistung der Kochenden bewerten. In den jeweils 60 Minuten sind es ambitionierte Hobbyköche und -köchinnen, die eigene kreativen Rezepte mit wenig Budget zubereiten sollen.

"Mit 'Chefkoch TV - Lecker muss nicht teuer sein' entsteht ein hochattraktives neues Programm für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Credo von Chefkoch - gemeinsam, einfach und lecker - wird zum besonderen Merkmal unserer neuen Kochshow", sagt der RTL-Bereichsleiter Unterhaltung, Markus Küttner, zum Neustart, der von den Fernsehmachern produziert wird. Thorsten Gieselmann ist Executive Producer von "Chefkoch TV", Malte Kruber ist unter Küttners Leitung ebenfalls redaktionell verantwortlich.

Christine Nieland, CEO von Chefkoch, sagt: "Chefkoch mit eigenem TV-Format ist ein riesiger Schritt für noch mehr Sichtbarkeit und Markenwachstum. Zunächst als reine Digitalmarke gegründet, geht damit der crossmediale Ausbau der Plattform weiter voran, zu der neben den mobilen und Social-Angeboten auch ein erfolgreiches Printmagazin gehört." Den Neustart nannte sie ein "großartiges Kochformat", das ihre Marke in bester Weise im TV inszeniere. Eigenen Angaben zufolge ist Chefkoch inzwischen die größte Food-Plattform Europas, die aus rund 350.000 Rezepten besteht. Gezählt würden monatlich bis zu 20 Millionen Nutzerinnen und Nutzer.



Dass eine tägliche Kochsendung aber bei Weitem kein Selbstläufer ist, erlebte zuletzt RTLplus, das inzwischen RTL Up heißt. Dort floppte mit "essen & trinken" zuletzt ein tägliches Food-Format. Auch dessen Ansinnen war es, Rezepte für jeden Tag zu präsentieren. RTLplus gab die Sendung nach einiger Zeit an VoxUp ab.