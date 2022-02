28 reguläre Folgen von "Late Night Berlin" mit Klaas Heufer-Umlauf sendete ProSieben im Jahr 2021 am späten Dienstagabend. Davon liefen 15 Stück vor dem Sommerpause und 13 danach. In diesem Winter kehrt die Florida-TV-Produktion später als in den Jahren zuvor aus der Winterpause zurück, nämlich erst um März, wie der TV-Sender nun beim Kurznachrichtendienst Twitter bestätigte. Auch die neuen Episoden werden wieder, in der Regel dienstags, im Studio Berlin Adlershof produziert.

Startete "Late Night Berlin" in den zurückliegenden Jahren immer zwischen Mitte und Ende Februar, müssen sich Fans der Late-Night-Show diesmal bis zum 8. März gedulden. Offen bleibt, wie das genaue Dienstags-Line-Up von ProSieben im März aussehen wird. Nach dem dieswöchigen Staffelfinale von "Wer stiehlt mir die Show?" setzt ProSieben nun bis einschließlich 1. März auf drei um 20:15 Uhr eingeplante Episoden von "Darüber staunt die Welt", auf die jeweils ältere Ausgaben der Produktion am späteren Abend folgen.

Das 20.15-Uhr-Programm am 8. März ist derweil noch nicht bekannt gegeben worden. Klar ist, dass "Late Night Berlin" auch künftig wieder den Sendeplatz am späteren Abend bespielen wird. Dort schlugen sich die 13 im zurückliegenden Herbst gesendeten Ausgaben mit sehr schwankenden Werten. Es gab eine starke Schlussphase mit mehreren Folgen, die auf zweistellige Marktanteile kamen. Ende September und im Oktober tat sich die Sendung jedoch sehr schwer und blieb deutlich einstellig, was mit der Sendung "How Fake is Your Love?" zusammenhängen dürfte. Der Neustart verschwand allzu schnell wieder aus der Primetime, was zu spontanen Filmprogrammierungen und wechselnden Startzeiten führte, die "LNB" nicht allzu gut taten.