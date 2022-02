Wer erwartet hatte, dass es nach der für Montagnachmittag angesetzten Tagung des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) Neuigkeiten bezüglich der Personalie Mathias Döpfner gibt, wird enttäuscht. Die Causa Döpfner soll, so berichtet es die Süddeutsche Zeitung in ihrer am Dienstag erscheinenden Ausgabe, nur eine Randnotiz gewesen sein. Anstelle über die vor einigen Tagen bekannt gewordenen Vorwürfe zu sprechen, sei lediglich die Tagesordnung abgehandelt worden. Das ist auch deshalb überraschend, weil vor wenigen Tagen noch die Funke-Gruppe deutliche Kritik an Döpfner äußerte (DWDL.de berichtete).