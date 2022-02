Was passiert, wenn ein angesehener Richter aus Liebe zu seinem Sohn und aus Sorge um dessen Leben gegen sämtliche moralischen Grundsätze verstößt und mit Recht und Gesetz bricht? Das alles können die Zuschauerinnen und Zuschauer am 9. und 10. April im Ersten sehen. Dann wird der Sender nämlich die sechsteilige Serie "Euer Ehren" ausstrahlen. An dem Samstag zeigt man ab 20:15 Uhr vier Folgen, sonntags folgen dann ab 21:45 Uhr die restlichen zwei Episoden. Bereits ab dem 2. April ist die Serie in der ARD-Mediathek zu sehen.

"Euer Ehren" ist eine deutsch-österreichische Adaption der israelischen Serie "Kvodo", unter dem Titel "Your Honor" hatte Showtime ebenfalls eine eigene Version produzieren lassen. In der deutschen Serie spielt Sebastian Koch die Hauptrolle des Richters. Konkret geht es um eine vertuschte Fahrerflucht, die eine Lawine aus Lügen, Manipulation und Gewalt auslöst. Bei einem Unfall zuvor wurde der Sohn eines Clanchefs schwer verletzt.

Neben Koch werden auch Tobias Moretti, Ursula Strauss, Paula Beer, Sascha Geršak, Rainer Bock und Taddeo Kufus in der Serie zu sehen sein. Die Regie übernimmt David Nawrath, der zusammen mit David Marian auch die Bücher geschrieben hat. Produzent ist Al Munteanu mit seiner SquareOne Productions. Als Ko-Produzent sitzt auch die österreichische Mona Film (Thomas Hroch und Gerald Podgornig) mit im Boot. Auf Seiten der ARD Degeto verantworten Christoph Pellander und Carolin Haasis die Redaktion. Beauftragt wurde "Euer Ehren" neben der ARD Degeto auch vom ORF.

In der US-Version "Your Honor" ist übrigens "Breaking Bad"-Star Bryan Cranston als Hauptdarsteller zu sehen. Die Tonalität in der deutsch-österreichischen Adaption werde eine andere sein als bei den genannten Versionen aus Israel und den USA, erklärte Al Munteanu vor einigen Wochen beim Seriencamp in München (DWDL.de berichtete).