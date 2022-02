Bereits im Sommer des vergangenen Jahres hatte Amazon die Produktion der Serie "Love Addicts" angekündigt (DWDL.de berichtete). Nun haben die Dreharbeiten in Hamburg begonnen und Amazon hat außerdem verraten, welche Schauspielerinnen und Schauspieler zum Cast der Serie gehören. So übernimmt auch Annette Frier eine wiederkehrende Gastrolle in "Love Addicts".

Im Kern folgt die Serie aber den vier Mittzwanzigern Zoé (Malaya Stern Takeda), Ben (Dimitri Abold), Nele (Magdalena Laubisch) und Dennis (Anselm Bresgott) bei ihrem turbulenten und spaßigen Liebesleben. Frier spielt eine Therapeutin, die den vier jungen Leuten hilft. Zum weiteren Cast der Serie gehören unter anderem auch Dana Herfurth, Michaela Winterstein, Slavko Popadic und Sesede Terziyan. Warner Bros. International Television Production produziert acht halbstündige Episoden, die noch in diesem Jahr bei Prime Video verfügbar gemacht werden sollen.

Die Serie basiert auf einer Idee von Marian und Marco Grönwoldt. Headwriterin ist Julia Drache ("Mein Freund das Ekel") gemeinsam mit den Autoren Burkhardt Wunderlich, Jenn Knott, Isaiah Michalski und Gemma Michalski. Regie führen Arabella Bartsch und Janosch Chávez-Kreft. Produziert wird die Serie von Tobias Rosen, Bernd von Fehrn sowie Marie Rechberg.

Und so beschreibt Amazon die Serie: Dennis, Nele, Ben und Zoé versuchen sich durch den Wahnsinn der Dating- und Liebeswelt zu navigieren und suchen Zuflucht in einer Selbsthilfegruppe: Dennis schafft es nicht, sich von seiner besitzergreifenden Freundin zu trennen. Nele projiziert ihre Märchenphantasien immer wieder auf die komplett falschen Typen. Ben verfällt in Schockstarre, sobald er kurz davor ist, eine emotionale Verbindung einzugehen, und Zoé verzichtet strikt auf Gefühle, füllt diese "emotionale Lücke" aber mit ausreichend Sex – und wird letztendlich aufgrund ihrer Abenteuerlust gefeuert. In ihrer Selbsthilfegruppe, wo sie sich wöchentlich in einer Sporthalle zur Therapie treffen, müssen die vier lernen, offen über ihre Gefühle und ihr Liebesleben zu sprechen. Doch während sie sich gemeinschaftlich der Frage stellen, warum ihnen allen die Sache mit der Liebe eigentlich immer so schwerfällt, beginnt ihre Therapeutin Anja nach und nach immer unkonventionellere Therapie-Methoden anzuwenden.