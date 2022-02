Im Frühjahr wird RTL wieder verstärkt auf fiktionale Inhalte setzen. Neben der bereits für den 24. März angekündigten Ausstrahlung von "Balko Teneriffa" steht nun auch der 90-Minüter "Einsatz in den Alpen" in den Startlöchern, der ursprünglich unter dem Arbeitstitel "Grenzgänger" geplant war. Die Ausstrahlung ist für Donnerstag, den 31. März um 20:15 Uhr geplant, wie der Sender bestätigte.

In den Hauptrollen der ndF-Produktion sind Jochen Matschke ("München Mord") und Peter Fieseler ("Großstadtrevier") zu sehen, die als ungleiche Brüder Tom und Sebastian Falk beim Alpin-Kommando der Innsbrucker Polizei arbeiten. Tom Falk, Hauptkommissar in einer Sondereinheit der Innsbrucker Polizei, hat es zu seiner Aufgabe gemacht, den sogenannten "Armbrust-Mörder" zu finden und den Tod seiner geliebten Paula zu rächen. Seine halsbrecherische Vorgehensweise verstößt dabei nicht nur gegen jedes polizeiliche Protokoll, sie bringt auch ihn selbst in Lebensgefahr - und seinen Bruder Sebastian (Peter Fieseler) zur Verzweiflung.

Einen Sendetermin gibt es inzwischen außerdem für die neue Serie "Der König von Palma", die von dieser Woche an beim Streamingdienst RTL+ gezeigt wird. Im Free-TV zeigt RTL die Produktion von UFA Fiction mit Henning Baum in der Hauptrolle rund um Ostern, konkret am 15., 18. und 19. April - ausgestrahlt werden jeweils zwei Folgen am Stück.

Baum ist in dem Format Matthias "Matti" Adler, der an der Playa de Palma einen Biergarten eröffnet. Erfolg stellt sich schnell ein, doch ebenso schnell gerät er mit seiner Familie in einen Strudel aus Bestechung, Erpressung und Gewalt, dem sie nicht mehr entkommen können. Während "Der letzte Bulle" seinen Ursprung in den 80ern hatte, erzählt "Der König von Palma" nun ein Mallorca Anfang der 90er und nach Senderangaben somit eine Zeit auf der Insel, die ausschweifend, aber auch ziemlich angsteinflößend gewesen sei.