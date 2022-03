Noch vor der Ausstrahlung der ersten Staffel war klar, dass "All you need" eine Fortsetzung erhalten wird. Dafür steht nun auch der Ausstrahlungstermin fest: Die sechs neuen Folgen stehen ab dem 22. April in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit. Zudem gibt es auch einen Sendeplatz im Fernsehen: Das Erste zeigt "All you need" am Mittwoch, den 27. April ab 22:50 Uhr.

In der zweiten Staffel hofft Hauptfigur Vince, den von ihm verschuldeten Bruch in seiner Wahlfamilie reparieren zu können. Für neue Impulse in dem fragilen Beziehungsgeflecht sorgen Newcomer Ludwig Brix als Vince' neuer WG-Mitbewohner und Tom Keune in der Rolle eines queeren Rugbytrainers. Vince (Benito Bause) ist einsam und verzweifelt. Durch den fatalen One-Night-Stand mit Tom (Mads Hjulmand) hat er nicht nur seine große Liebe verloren, sondern auch noch seinen besten Freund. Robbie (Frédéric Brossier) ghostet ihn komplett und Levo (Arash Marandi) will Vince den Betrug nicht verzeihen. Auf einer Sexparty will sich Levo von seinem Trennungsschmerz ablenken und macht Bekanntschaft mit Andreas (Tom Keune), den tiefenentspannten Trainer einer queeren Rugby-Mannschaft. Unterdessen bekommt Sarina (Christin Nichols) unerwarteten Besuch von ihrem Bruder Simon (Ludwig Brix). Der smarte Yoga-Lehrer wird Mitbewohner von Vince und bringt neue Energie in die zerbrochene Clique.

Regisseur und Headautor ist, wie auch bei der ersten Staffel, Benjamin Gutsche. Zum Buch-Team gehören auch Ceylan Yildirim und River Matzke. Als Produzentin fungiert Nataly Kudiabor, Producerin ist Sophie von der Leyen. Die Produktionsfirma hinter der Serie ist UFA Fiction.

Kebekus und Zarrella melden sich zurück

Ebenfalls Ende April gibt es außerdem ein Wiedersehen mit der "Carolin Kebekus Show": Die neue Staffel der Sendung ist ab dem 28. April jeweils donnerstags um 22:50 Uhr im Ersten zu sehen und wird zuvor schon ab 20:00 Uhr in der ARD-Mediathek online gestellt. Und auch "#OMG mit Jana Ina" geht weiter: Ab dem 12. April talkt Jana Ina Zarrella immer dienstags in der ARD-Mediathek mit prominenten Gästen, diesmal mit Susan Sideropoulos, Natascha Ochsenknecht, Thelma Buabeng, Anna Wilken, Tijen Onaran, Sophia Thiel, Almut Schult und Evelyn Weigert.