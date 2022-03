Weil populäre Porno-Portale im Netz auch in Deutschland seit vielen Jahren nicht sicherstellen können, dass alle ihre Nutzerinnen und Nutzer über 18 Jahre alt sind, sollen sie nun nicht mehr zugänglich sein. Vor eineinhalb Wochen entschied die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM), dass Internetanbieter das Angebot von xHamster für den Abruf aus Deutschland sperren müssen. "ZDF Magazin Royale"-Reporter Miguel Robitzky sah daher nicht weniger als eine Porno-Panik angesichts der anstehenden Netzsperren aufkommen. Doch das Team der Sendung hatte schnell eine Lösung: Die Produktion eines ethisch korrekten Pornos.

Jan Böhmermann, der die aktuelle Episode seiner Show wegen einer Corona-Infektion aus dem Homeoffice moderierte und daher nur auf einem hinter seinem Schreibtisch im Studio stehenden Bildschirm zu sehen war, erklärte: "Das ZDF sollte einen ethisch korrekten Porno produzieren, wenn der freie Markt das mal wieder nicht hinbekommt. Pornografie gehört zu unserer Gesellschaft dazu wie Kaffee oder Schokolade." Also habe das "ZDF Magazin Royale" einen solchen "ethisch korrekten queer-feministischen Hochglanzporno" hergestellt, bei dessen Dreharbeiten garantiert gewesen sei, dass niemand zu Schaden gekommen ist und der Sex einvernehmlich war. Die Pornographin, Schauspielerin und Podcasterin Paulita Pappel führte Regie.



Toll geworden sei "FFM Straight Queer Doggy BJ Oral Orgasm Squirting Royale (gebührenfinanziert)", teilte der ZDF-Moderator mit. Und Pappel führte - gefragt nach dem Unterschied zu herkömmlichen Porno - aus: "Ich würde sagen, dass der Hauptunterschied ist, dass der Porno nicht darauf angelegt ist, viele Klicks und Likes und Verkäufe zu erzielen." Man habe sich darauf konzentrieren können, dass die Leute Spaß haben und auch Themen wie Safer Sex ansprechen können. Nur: Gezeigt werden durfte die Produktion nicht. "Pornos im Internet sind scheißegal, die kann sich jeder angucken. Auch schon mit elf oder so", kritisierte Böhmermann. Aber für Pornos im Fernsehen und in der ZDF Mediathek gebe es seltsamerweise sehr viele Gesetze und Regeln, die alle sehr gut funktionierten. Diese führen übrigens auch dazu, dass die aktuelle "ZDF Magazin Royale"-Episode in der Mediathek nur zwischen 22 und sechs Uhr frei zugänglich ist.

Selbst der Trailer, der dann innerhalb des "ZDF Magazin Royale" lief, hätte von Böhmermann persönlich zensiert werden müssen. Über pikante Details wurde der ZDF-Moderator eingeblendet, der dann Sätze sagte wie: "Hinter meinem Gesicht wird der Beischlaf vollzogen". Und so endete eine denkwürdige Ausgabe der Böhmermann-Sendung mit den augenzwinkernden Worten des Moderators, dass es schade sei, "dass wir den Porno nicht zeigen dürfen und dass ihn sicherlich niemand im Internet finden wird. Ganz sicher nicht."