am 30.03.2022 - 10:46 Uhr

Bei der Suchen nach neuem Serienstoff ist RTL Crime in Südafrika fündig geworden. Der Pay-TV-Sender wird "Reyka - Mord in Afrika" ab dem 25. April jeweils montags um 20:15 Uhr ausstrahlen. Die erste Staffel umfasst acht Folgen. In der titelgebenden Hauptrolle ist Kim Engelbrecht zu sehen.

Und darum geht es: Reyka wird zu einer Anhörung vorgeladen, bei der es um die Bewilligung von Speelmans Antrag auf Entlassung nach 20 Jahren Haft geht. Überfordert mit der Situation, vernachlässigt Reyka ihre mütterlichen Pflichten und hat in einer Bar beinahe Sex mit einem Fremden. Als sie ihrer Mutter Elsa offenbart, dass sie ihren Entführer besucht hat, macht diese ihr klar, dass sie den größten Fehler ihres Lebens begangen hat.

Bereits einen Tag zuvor gibt es bei RTL Crime eine weitere Deutschlandpremiere zu sehen: Ab dem 24. April laufen sonntags um 20:15 Uhr insgesamt drei Folgen der britischen True-Crime-Reihe "Auf den Spuren der Killer", die im Original auf den Namen "In the Footsteps of Killers" hört. Zum Auftakt befasst sich das Format mit einem Vermissten-Fall aus dem Jahr 1996.

"Koch-Duell um die Welt" bei RTL Living

Neues hält aber auch der Bezahlsender RTL Living bereit: Dort gibt es ab dem 25. April immer montags um 20:15 Uhr "Das Koch-Duell um die Welt" zu sehen, eine australische Show, in der zehn internationale Teams gegeneinander antreten. Ziel ist es, eine dreiköpfige Jury von ihren Landesküchen zu überzeugen. Wer sich am Ende durchsetzt, erhält den Hauptpreis in Höhe von 100.000 Dollar.