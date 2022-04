In weniger als drei Wochen, nämlich am 24. April, startet RTL wöchentlich sonntags um 22:15 Uhr das neue Magazin "stern TV am Sonntag". Anders als die mittwochs gesendeten Episoden, die von i&u umgesetzt werden, soll die neue Sendung von RTL News produziert werden. In den vergangenen Wochen hat RTL am Team hinter dem Format gebastelt und unter anderem Stephanie McClain als Redaktionsleiterin gewonnen. Sie wechselte nun zum April von Seven.One zum Format (wir berichteten).

Ihr Stellvertreter wird nun Sönke Wiese. Er arbeitete früher schon als Redakteur bei stern.TV, die Online-Redaktion des "stern" leitete er darüberhinaus zwischen 2005 und 2009. Ab 2011 war Wiese dann Chef vom Dienst beim ARD-Talk "Günther Jauch". Zuletzt verantwortete er unter anderem als Pressechef die externe Kommunikation der Boston Consulting Group und war Chefredakteur einer Münchner Kommunikationsagentur.

Michael Wulf, der Chefredakteur der Primetime-Formate von RTL News, nannte den Neuzugang einen Vollblutjournalisten. Zudem erklärte Wulf, derzeit noch mit Hochdruck an Konzept und Ausrichtung des neuen Formats zu arbeiten. Wer beispielsweise moderieren wird, ist eine der noch offenen Fragen. Testsendungen im Winter waren mit Frauke Ludowig und Nikolaus Blome besetzt.