In diesen Tagen wird in den Studios von EMG Germany in Hürth die erneute Neuauflage von "Der Preis ist heiß" produziert - bekanntlich mit Harry Wijnvoord als Moderator. Noch nicht bekannt war dagegen, wer die wichtige Aufgabe des Preisansagers übernehmen wird. Doch auch hier besteht nun Klarheit: Es ist Thorsten Schorn. RTL und UFA Show & Factual haben sich damit für den Mann entschieden, der schon bei der ersten Neuauflage des Gameshow-Klassikers vor fünf Jahren in die Fußstapfen des inzwischen verstorbenen Walter Freiwald trat.

"Beim Einkaufen spiele ich immer für mich 'Der Preis ist heiß'. Ich ziehe zum Beispiel ein Duschgel aus dem Regal, schätze den Preis und gucke dann, was es kostet", sagt Schorn. "Harry und ich kennen uns noch aus den 90ern und der Kontakt war nie abgerissen. Wir beide freuen uns, jetzt mit 'Der Preis ist heiß' einen beliebten Klassiker zurückzuholen und Fernsehgeschichte fortzuschreiben." Das Lager sei "pickepackevoll mit fantastischen Preisen", ergänzt der Moderator gegenüber DWDL.de. "Ich präsentiere die Gewinne und Harry spielt den Weihnachtsmann."

Voll des Lobes ist Schorn, der seit Jahren für den WDR moderiert, als Spielleiter der erfolgreichen RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" fungiert und die Stimme von "Shopping Queen" ist, für seinen Vorgänger im Amt des Ansagers: "Walter Freiwald hat sicherlich einen großen Anteil an dem, was ich heute beruflich mach. Als ich neben der Schule bei 'Der Preis ist heiß' jobbte, hat mich seine Arbeit am Sprecherpult sehr beeindruckt. Das war handwerklich 1a."

Erste Ausgabe im Mai bei RTL

Klar ist nun übrigens auch, wann genau "Der Preis ist heiß" auf den Bildschirm zurückkehren wird: Die erste Ausgabe ist am Mittwoch, den 4. Mai um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen, die beiden weiteren Ausgaben sollen in loser Reihenfolge in diesem Jahr gesendet werden. Jede Folge besteht dabei aus zwölf Schätzrunden sowie den darauffolgenden Spielen, zu denen etwa "Plinko", der "Kraxelhuber" oder "Lauf & Tausch" gehören. Nach mehreren Spielrunden entscheidet zudem "Das Rad", wer ins Finale einzieht und um den Superpreis spielt.

Harry Wijrnvoord: "Ich freue mich wahnsinnig auf diese Aufgabe. Nach 25 Jahren wurde es auch wieder Zeit. Und ich hoffe, dass wir bei diesem Revival wieder den Nerv unserer Zuschauer treffen. Wie setzen mit dem gesamten Team alles daran, sie gut zu unterhalten."

Zusammen mit Walter Freiwald hatte Wijnvoord von 1989 bis 1997 insgesam 1873 Ausgaben von "Der Preis ist heiß" bei RTL moderiert, die spätere Neuauflage mit Wolfram Kons lief eine Zeit lang beim Spartensender RTLplus, der inzwischen unter dem Namen RTL Up auf Sendung ist. Demnächst werden diese Ausgaben dort auch noch einmal wiederholt (DWDL.de berichtete). Kultstatus besitzt die Show übrigens auch in ihrem Ursprungsland, den USA: Dort lief "The Price is right" erstmals im Jahr 1956 - und seit 1972 gehört sie ohne Unterbrechung zum Daytime-Programm von CBS.