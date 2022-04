Nach ihrem Start in der ARD-Mediathek wird die Comedyserie "Muspilli" mit Josefine Preuß und Tristan Seith in den Hauptrollen demnächst auch den Weg ins lineare Fernsehen schaffen. Das WDR Fernsehen wird die komplette Staffel am Donnerstag, den 12. Mai ab 23:15 Uhr ausstrahlen. Mit acht zehnminütigen Folgen handelt es sich bei "Muspilli" im wahrsten Sinne des Wortes um eine Miniserie.

"Muspilli" ist ein Gewinner der sogenannten "Serien-Challenge", die der WDR ins Leben gerufen hatte. Erzählt wird die Geschichte zweier Außenseiter: Fina (Josefine Preuß) ist bipolar, frisch geschieden und Mutter einer fünfjährigen Tochter. Sie ist fest entschlossen, sich mit allen Mitteln das verlorene Sorgerecht für ihre Tochter zurückzuholen. Ove (Tristan Seith) ist Anfang 40 und ein waschechter Verschwörungstheoretiker. Er sucht eine Freundin und sieht sich als alleinigen Kämpfer gegen die Ausbreitung der dunklen Energie. Bei ihrem ersten gemeinsamen Dinner-Date eskaliert die Situation völlig.

Die Serie ist eine Idee von Regisseur und Produzent Nahuel Lopez, der den Achtteiler zusammen mit dem Drehbuchautoren Oliver Keidel geschrieben hat. "Dass der WDR den Mut hatte, diesen Stoff mit uns so umzusetzen, das ist für mich ein klarer Beleg für die oft unterschätzte Innovationskraft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks", so Lopez. "Ich denke, so bewusst überzeichnet diese Geschichte auch ist, in den Charakteren können sich viele doch auch wiederfinden."

Produziert wurde "Muspilli" von Gravista Media. Die Musik zur Serie wurde übrigens von Ärzte-Bassist Rod Gonzalez geschrieben und eingespielt.