am 19.04.2022 - 15:11 Uhr

© TVNOW / Lukas Gorys

Wenn RTL am Sonntagnachmittag ab 14 Uhr vom Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola berichtet, wird der Sender erstmals seit Ausbruch des Coronavirus mit einem kompletten TV-Team an einer Strecke vor Ort sein. 2020 und auch bei den vier Übertragungen 2021 kamen Teile der Übertragung stets aus Köln. Als Kommentatoren sind Heiko Wasser und Christian Danner im Einsatz, Boxenreporter ist Kai Ebel.

Seit Anfang 2021 hält Pay-TV-Sender Sky Exklusiv-Übertragungsrechte an der Formel 1, hat sich mit RTL aber auf eine Sublizenzsierung von vier Rennen pro Jahr geeinigt. 2022 wird RTL neben den Rennen aus Imola und Silverstone auch noch den Grand Prix der Niederlande im September und das Rennen aus Brasilien im November live übertragen.