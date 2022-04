Das Foto, das Joyce Ilg am Ostersonntag auf Instagram veröffentlichte, wirkte harmlos: Zusammen mit dem Comedian Luke Mockridge war die Schauspielerin und Influencerin darauf lächelnd zu sehen. Doch vielen verging das Lachen beim Lesen des begleitenden Textes: "Hat hier irgendwer von euch Eier gefunden? Ich habe nur ein paar K.O.-Tropfen bekommen", schrieb Ilg unter das Bild - und erntete dafür reichlich Gegenwind.

Den gibt es nun auch für Mockridges Comedy-Kollegen Faisal Kawusi, der sich mit einem nicht weniger fragwürdigen Spruch auf Ilgs Seite stellte. Vorausgegangen war ein Kommentar der Musikerin Silvi Carlsson, die unter Joyce Ilgs Instagram-Post schrieb: "Bin mal fast an K.O.-Tropfen gestorben. Nicht cool, Joyce. Again." Kawusi antwortete: "Das nächste Mal werde ich die Dosis verstärken, versprochen."

Das ging offenbar auch dem Privatsender Sat.1 zu weit, bei dem Kawusi in der Vergangenheit mit einer eigenen Comedyshow vertreten war. "Faisal Kawusi hat seit zwei Jahren keine eigene Show mehr", stellte der Sender am Mittwoch via Twitter klar. "Mit dem Promibacken im vergangenen Herbst hat Sat.1 die Zusammenarbeit mit Faisal Kawusi klar beendet. Aus Gründen. Und das bleibt natürlich auch so."

Streit um afghanische Hymne

Tatsächlich hatte es zwischen Sat.1 und Kawusi Streit gegeben, weil der Sender in seiner zu Jahresbeginn ausgestrahlten Backshow nicht zeigte, wie Kawusi die afghanische Nationalhymne sang (DWDL.de berichtete). Zuvor hatte er eine Torte gebacken, die er in den Farben schwarz, rot und grün hielt - den Farben Afghanistans, seiner Heimat. "Das Schwarz steht für die dunkle Vergangenheit, die das Land durchlebt hat, das Rot steht für das Blut, was vergossen wurde, das Grün steht für eine hoffnungsvolle Zukunft, die heute schwerfällt", erklärte er in der Folge und bezeichnete sein Werk als die "wichtigste Torte", die er in diesem Wettbewerb mache.

Schon vor der Ausstrahlung wusste Kawusi offenbar, dass Sat.1 den Part seines Gesangs nicht zeigen werde – "produktionelle Gründe" nannte der Sender ihm. Nachdem er die Episode gesehen habe, habe er kein Verständnis dafür. "Leider habt ihr damit dem Ganzen die Seele genommen. Das finde ich richtig scheiße", schimpfte der Comedian schließlich.

Nach Kawusis jüngstem Kommentar scheint eine weitere Zusammenarbeit zwischen ihm und Sat.1 vollends undenkbar geworden zu sein - erst recht, nachdem sich der Comedian in einer Instagram-Story weiter in Rage redete, als er mit den Vorwürfen konfrontiert wurde. "Kunst hat keine Grenzen. Hat es nie gegeben, wird es nie geben", sagte er. "Und auch dieses 'Faisal, dein Humor hat meine Gefühle verletzt.' Dann heul‘ doch, du Pussy." Kawusi weiter: "Ich bin für eure scheiß Gefühle nicht verantwortlich." Er habe "die Schnauze voll von euch kleinen Pissern".

"Das war nicht klug"

Inzwischen hat sich Faisal Kawusi für seine Aussage übrigens entschuldigt. "Das war nicht klug und darf mir so auch nicht passieren", schrieb er am Mittwoch und kündigte an, sich für ein paar Tage von Social Media und aus dem Fernsehen zurückzuziehen zu wollen. Er wolle sich die Zeit nehmen, um zu reflektieren, und sich Gedanken darüber machen, wie er sich in Zukunft in der Öffentlichkeit verhalten möchte, so Kawusi.

Und Luke Mockridge? Der Comedian geht in diesen Tagen wieder auf Tournee - doch im Fernsehen ist er vorerst nicht mehr zu sehen. Bereits im Herbst hatte er alle für 2022 geplanten Shows abgesagt (DWDL.de berichtete). Wie es darüber hinaus weitergeht? Unklar. "Es hat sich nichts verändert", teilte Sat.1-Sprecher Christoph Körfer am Mittwoch auf DWDL.de-Nachfrage mit.