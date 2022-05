Bei Sky Deutschland läuft die Suche nach weiteren starken Serienstoffen auf Hochtouren. Nach DWDL.de-Infos ist man in Unterföhring wieder fündig geworden. Der Sender will dies zum aktuellen Zeitpunkt zwar noch nicht bestätigen, jedoch soll eine kommende UFA-Serie zum Sky-Original werden. Den Sender nennen zumindest erste am Projekt Beteiligte ganz offen. In der Produktion "Helgoland 513", deren Dreharbeiten aber noch nicht begonnen haben, geht es um eine "kleine Gemeinschaft Überlebender" einer Apokalypse, die sich auf Helgoland verschanzt hat. "The Walking Dead" scheint – zumindest in Ansätzen – zu grüßen. Jene Apokalypse hat "den Rest der Welt überrollt und ins Chaos gestürzt".

In der ersten Fördersitzung 2022 wurden insgesamt 8,4 Millionen Euro für diverse Projekte freigegeben, die Höchstsumme entfiel dabei auf das Schwentke-Projekt. Es erhält aus dem Fördertopf 1,2 Millionen Euro. Obendrein bekommt die Serie auch rund 250.000 Euro von der Filmförderung Hamburg/Schleswig-Holstein, rund drei Wochen lang soll in der Region gedreht werden.