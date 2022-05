Auf der Suche nach neuen Wachstumsmöglichkeiten setzen einige Streamingdienste nun auf zum Teil werbefinanzierte Angebote. So will auch Disney+ in naher Zukunft ein kostengünstigeres Abo anbieten, in dem Kundinnen und Kunden dann aber auch Werbung zu sehen bekommen. Einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge wird Disney bei der Menge an Reklame aber zunächst vorsichtig agieren. Wer Serien mit einer Laufzeit bis einer Stunde schaut, soll vier Minuten Werbung beim Streamingdienst angezeigt bekommen, geht aus dem Bericht hervor.

