am 31.05.2022 - 14:58 Uhr

Wenige Wochen nach ihrer Premiere bei RTL+ wird die unter anderem mit Heike Makatsch, Lisa Maria Potthoff, Antje Traue, Felicitas Woll und Heiner Lauterbach hochkarätig besetzte Miniserie "Herzogpark" auch im Free-TV zu sehen sein: Vox hat jetzt die Ausstrahlung für den 29. Juni angekündigt. Konkret laufen die sechs Folgen, hinter denen Letterbox Filmproduktion und Amalia Film stehen, jeweils mittwochs um 20:15 Uhr.

Die Geschichte ist in der Münchner High Society angesiedelt. Dazu gehören auch Annabelle (Felicitas Woll), Elisabeth (Antje Traue) und Hannah (Lisa Maria Potthoff), die um jeden Preis dort bleiben wollen, wo sie gesellschaftlich sind. Das Problem: Nikolaus van der Bruck (Heiner Lauterbach). Als Bau-Mogul herrscht er an der Seite seiner Frau Helene, mit der er eine bizarre Beziehung führt, über das Who's Who der Münchner Gesellschaft. Als der Herzogtower, sein Prestigeprojekt, im Stadtrat zu kippen droht, erpresst er die Damen. Womit er nicht rechnet: Sie wehren sich - auf tiefgründige "Herzogpark-Art". Dazu kommt, dass seine ehemalige Partnerin Maria (Heike Makatsch) aus der Haft entlassen wurde und Rache schwört.

Ebenfalls Teil des Ensembles sind Jeanette Hain, Trystan Pütter, Lukas Spisser und als Gast Francis Fulton-Smith. Patricia Riekel, langjährige Bunte-Chefredakteurin, ist Beraterin der Serie. Yoko Higuchi-Zitzmann und Felix von Poser produzierten die Eventserie. Die Drehbücher wurden geschrieben von Annette Simon mit Regina Dietl sowie Nadine Keil, Enno Reese, John-Hendrik Karsten. Regie führten Oscar-Preisträger Jochen Alexander Freydank sowie Anca Lazarescu. Martin Schlecht, Namche Okon und Jan-Marcello Kahl arbeiteten an der Kamera.

"Magnum P.I." startet in die letzte Staffel

Zwei Tage nach dem Start von "Herzogpark" holt Vox zudem die US-Serie "Magnum P.I." zurück ins Programm. Die vierte und zugleich letzte Staffel rund um den Afghanistan-Veteran Thomas Magnum läuft ab dem 1. Juli jeweils freitags um 20:15 Uhr - also dort, wo der Sender derzeit noch Eigenproduktionen zeigt.