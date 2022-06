Die Quoten am Sat.1-Vorabend sind weiterhin überwiegend schlecht. "K11 – Die neuen Fälle" schaffte es bisher im Juni auf maximal sechs Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, mitunter lag man aber auch nur knapp oberhalb der Drei-Prozent-Marke. Etwas besser schlägt sich das direkt davor laufende "Lenßen übernimmt", das an schwachen Tagen auf unter vier Prozent kommt, zuletzt aber mit rund neuneinhalb Prozent auch eine Art Hoffnungsschimmer zustande brachte.

Beide Formate erhalten ab Anfang Juli nun einen neuen Sendeplatz. Der Umbau des Sat.1-Vorabends ist der Start einer neuen Kochshow geplant, die ab dem 4. Juli um 19 Uhr unter anderem gegen "Das perfekte Dinner" (Vox) antreten soll: "Doppelt kocht besser". (DWDL.de berichtete). Daher rutscht "K11 – Die neuen Fälle" ab dem 4. Juli in die 18-Uhr-Stunde und läuft fortan dort in Doppelfolgen. "Lenßen übernimmt" übernimmt somit die Sendeplätze um 17 und 17:30 Uhr. "Die Gemeinschaftspraxis", die aktuell in der 17-Uhr-Stunde zu sehen ist, verabschiedet sich mit ihren Folgen am 1. Juli in eine Pause.

Das neue Kochformat von Sat.1 führt übrigens auch zu Veränderungen des Vormittags-Programms. Das zuletzt mitunter ziemlich erfolgreiche "Buchstaben-Battle" läuft ab dem 5. Juli in reduzierter Dosis; nämlich nur noch um elf Uhr. Den 10-Uhr-Sendeplatz bespielt Sat.1 dann mit Wiederholungen der Vortags-Folge von "Doppelt kocht besser".

Donnerstags stellt Sat.1 zur besten Sendezeit wieder auf Reportagen um. Sind im Juni an diesem Abend noch "Sat.1 Spezial"-Sendungen zu Urlaubsthemen zu sehen, begleitet ab dem 7. Juli zur besten Sendezeit "110 Notruf Deutschland – Polizei im Einsatz" Teams der Streifenpolizei in ihrem herausfordernden Alltag. Dabei würden die Beamten sehr persönliche Einblicke in ihre Gefühls- und Gedankenwelt geben.

Und dann ist noch eine Rückkehr von Hugo Egon Balder zu Sat.1 geplant, allerdings nicht mit neuen Auftritten. Sein "Genial Daneben" wird Lead-Out von "99: Eine:r kann gewinnen", das am 8. Juli um 20:15 Uhr ins Programm zurückkehrt. Die Comedy-Show läuft dann in Doppelfolgen ab 23:30 Uhr. "Let the Music Play", das bisher den späten Freitagabend besingt und bespielt, verabschiedet sich in der Woche zuvor. Das Hit-Quiz hat derweil nicht ganz ausgesungen. Bereits ab übernächstem Wochenende wird es am Samstagmittag und -nachmittag mit insgesamt vier Episoden am Stück in Sat.1 zu sehen sein.