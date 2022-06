In der jüngeren Vergangenheit ist das Star-Trek-Universum bekanntlich auf großem Expansions-Kurs - und im Zuge zahlreicher neuer Serien aus diesem Bereich startete im Herbst vergangenen Jahres in den USA mit "Star Trek: Prodigy" auch erstmals eine Produktion, die sich gezielt an ein jüngeres Publikum wendet. Die Free-TV-Rechte dafür hat sich nun Super RTL gesichert. Die Serie handelt von einer Gruppe junger Außerirdischer, die bei ihrem Versuch, von einem Minenplanet zu fliehen, ein verlassenes Schiff der Sternenflotte finden und bald in einen Strudel von Weltraumabenteuern geraten. Bei Toggo wird außerdem in der nächsten Season "Dragons - Die 9 Welten" aus dem "Drachenzähmen leicht gemacht"-Franchise zu sehen sein.

Der Männersender Nitro hat als neue eigenproduzierte Dokusoap "Die Macher vom Rhein - Schippern und Schuften auf 1.233 km" angekündigt. In der sechsteiligen Reihe sollen diejenigen Leute begleitet werden, die auf und rund um den Fluss arbeiten und dafür sorgen, dass der Verkehr auf dieser wichtigen Wasserstraße nicht zum Erliegen kommt - vom Aufräumkommando über den Bootsbauer bis hin zur Kapitänin. Weiter geht's mit anderen Formaten wie "Die Ostseetaucher", "Die Tuning Profis" und "Miniatur Wunderland XXL".

Bei RTLup setzt man weiterhin auf die Schlagerfarbe. Zusätzlich zur seit 2018 bei RTLup laufenden "Schlagernacht des Jahres" und der Übertragung von "Lieblingslieder - Das Schlager Open-Air" hat man auch noch eine eigene Raking-Show mit den größten italienischen Hits unter dem Titel "Bella Italia - Musik für die Ewigkeit" im Programm. Ein neues Doku-Format wartet mit "Die Herzen von St. Pauli". Darin wolle man in "das Leben außergewöhnlicher Frauen, die ihren Alltag zwischen Reeperbahn und Hafen verbringen", heißt es in der Beschreibung.



Bei Vox Up finden sich inzwischen diverse US-Serien als Free-TV-Premiere wieder. "Why Women Kill 2" etwa wird dort zu sehen, die fünfte Staffel von "The Good Doctor", aber auch "The Equalizer" - und damit einer der erfolgreichsten Serien-Neustarts der amerikanischen Broadcast-Networks der letzten Jahre. Die Musikerin und Schauspielerin Queen Latifah schlüpft im Remake der 80er Jahre-Serie in die Rolle der Ex-CIA-Agentin Robin McCall und mischt als mysteriöse Rächerin das Kriminellen-Milieu auf, um Menschen in Not zu helfen.