am 28.06.2022 - 07:24 Uhr

Auf dem Sendeplatz der "heute-show" versuchte sich das ZDF im vergangenen Jahr während der Sommerpause mit einer nahezu rein weiblich besetzten Comedyshow. Das eigentlich angekündigte "Best Of" von "Queens of Comedy" sparte sich der Sender damals jedoch kurzerhand. Nun kommt es mit einiger Verspätung aber doch noch ins Programm.

Zu sehen ist es jedoch nicht im Hauptprogramm, sondern bei ZDFneo: Dort melden sich die "Queens of Comedy" am Dienstag, den 9. August um 22:40 Uhr zurück. Zuvor zeigt der Sender zwei Folgen seiner Comedyserie "Fett und Fett".

Zu den "Queens of Comedy" gehören unter anderem Caroline Frier, Cordula Stratmann, Annette Frier, Diana Amft, Joyce Ilg, Gisela Schneeberger, Gisa Flake, Ina Paule Klink, Dela Dabulamanzi, Ariane Müller, Julia Gámez Martin und Maria Clara Groppler. Männliche Nebendarsteller sind Edin Hasanovic, Henning Baum, Moritz Führmann, Phil Laude und andere. Produziert wurde das halbstündige Format von Paloma Pictures, als Produzentin fungierte Melanie Grün. Regie führte Suki Maria Roessel.

Aus Quotensicht war "Queens of Comedy" im ZDF übrigens kein großer Erfolg. Kaum mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten vor einem Jahr am späten Freitagabend ein, der Marktanteil lag bei etwa sechs Prozent. In diesem Jahr setzt der Sender während der Sommerpause der "heute-show" daher lieber auf eine eher klassische Stand-up-Show (DWDL.de berichtete).