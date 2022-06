Das Zweite Deutsche Fernsehen hat einen tieferen Einblick in seine anstehende Seriensaison 22/23 gegeben und dabei auch einige Details zu geplanten Neustarts verraten. So wird der neue ZDF-Freitagskrimi "Mordsschwestern" etwa bereits ab September im Programm vertreten sein. Lena Dörrie als Kriminalhauptkommissarin Viktoria Lorentzen und Caroline Hanke als Forensikerin Felicitas "Feli" Lorentzen ermitteln darin in Flensburg. Hinter der Produktion steht Fiction Magnet in Zusammenarbeit mit Akzente Film & Fernsehproduktion. Im Winter soll dann auch eine neue Familienserie namens "Hotel Mondial" starten. In dem Format, für das noch kein genauer Sendeplatz publik gemacht wurde, müssen vier denkbar unterschiedliche Frauen notgedrungen zusammenarbeiten, um ihren Traum, ein Spitzenhotel in Schwerin, zu retten. Klar ist nur, dass die Serie im kommenden Winter debütieren soll.

Mädel, Link und Co. bei ZDFneo

Gut gefüllt ist die Serienprogrammpipeline auch beim Sender ZDFneo: Mit "The Chelsea Detective" und "Grace" starten gleich britische Crime-Serien, in "Tell me everything" wird ab November 2022 die Geschichte eines jungen Mannes erzählt, der versucht, seine Depression vor seinem Umfeld zu verheimlichen. Unter die Haut gehen dürfte die Geschichte einer ab September laufenden Serie namens "Decision Game", in der Risikomanagerin Vera Schröder (Eva Meckbach) das denkbar Schlimmste tun muss: Sie ist gezwungen um ihre entführte Tochter zu spielen. Auch die Zeitschleife-Serie "Another Monday" soll in den kommenden Monaten beim Spartensender debütieren.

"Von der neuen Vorabendserie bis zur internationalen Highend-Produktion freuen wir uns auf rund 30 Neustarts mit faszinierenden, anspruchsvollen Geschichten von herausragenden Kreativteams. Besonders wichtig ist mir, dass wir mit dem neuen Programm unser Genre-Portfolio erweitern konnten", erklärte die neue ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke.