am 26.08.2022 - 13:49 Uhr

Ein neues Gesicht in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar": Wenn die RTL-Castingshow im kommenden Jahr in die mutmaßlich letzte Staffel mit den Rückkehrern Dieter Bohlen und Pietro Lombardi gehen wird, dann ist auch Popsängerin Leony mit dabei. Der Kölner Privatsender bestätigte am Freitag die Personalie, über die zuvor bereits spekuliert worden ist (DWDL.de berichtete).

Die 25-Jährige heißt mit bürgerlichem Namen Leonie Burger und wurde mit Hits wie "Faded Love" oder "Remedy" bekannt. 2020 coverte Leony übrigens den Modern-Talking-Song "Brother Louie" - dementsprechend positiv dürfte sie vom neuen alten Jury-Chef Dieter Bohlen aufgenommen werden.

"Wahnsinn, vor acht Jahren stand ich selbst auf einer RTL-Castingbühne. Niemals hätte ich damals gedacht, 2023 in einer großen Musikshow Talente bewerten zu dürfen", so Leony über ihren neuen Jury-Job bei "Deutschland sucht den Superstar". "Und dann noch neben Dieter Bohlen und Pietro Lombardi - es ist mir eine große Ehre und ich freue mich riesig auf alles, was da kommt."

Wie "Bild" kürzlich berichtete, soll in der neuen "DSDS"-Jury auch noch ein vierter Platz besetzt werden. Die Ausstrahlung der Castingshow ist für das kommende Jahr geplant. Nach den Plänen von RTL soll es sich um die letzte Staffel des früheren Quoten-Hits handeln. "Nach zwei sehr erfolgreichen Jahrzehnten werden wir die Show ein letztes Mal groß feiern", kündigte Unterhaltungschef Markus Küttner im Juli an.