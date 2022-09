Unter dem Titel "Unnoticed - Was wir fürchten" dreht Bavaria Fiction derzeit in Prag eine neue Young-Adult-Horror-Serie für ZDFneo in Prag. In den Hauptrollen sind unter anderem Mina-Giselle Rüffer ("Druck"), Marie Leuenberger ("Blackout"), Paul Ahrens ("Druck"), Alessandro Schuster ("Das Boot") und Esmael Agostinho ("Spotlight") zu sehen. Die Ausstrahlung ist für das kommende Jahr geplant, ZDF Studios verantwortet den Weltvertrieb.

In der sechsteiligen Serie zieht die 17-jährige Lisa (Mina-Giselle Rüffer) mit ihrer Mutter Franka (Marie Leuenberger) in eine idyllische Stadt im Schwarzwald. Der Ortswechsel und die Ruhe sollen Lisa gut tun, da sie zuletzt immer stärker unter Panikattacken litt, die eine psychische Ursache zu haben scheinen. Als bei der Gedenkfeier zum ersten Jahrestag eines Amoklaufs am Gymnasium das nächste Unglück die Stadt in Angst und Schrecken versetzt, überschlagen sich die Ereignisse. Während sich Franka als neue Polizeichefin mit ihren Ermittlungen selbst in große Gefahr bringt, wird Lisa von verstörenden Erscheinungen heimgesucht – aus dem Reich der Toten.

Bei der Produktion handelt es sich um eine Serie von Regisseur Daniel Rübesam ("Dengler: Kreuzberg Blues", "When Demons Die"), die Bildgestaltung übernimmt Roland Stuprich ("Dengler: Kreuzberg Blues"). Headautorin ist Judith Angerbauer ("Die neue Zeit"); Daniel Rübesam ist mit Torsten Lenkeit ("SOKO Stuttgart") ebenfalls Autor der Serie. Auf Produktionsseite sind Nina Maag und Karsten Günther für Bavaria Fiction verantwortlich, Junior Producer sind Florian Granert und Annalena Frieling.

"Der starke Genre-Twist aus Horror und Drama macht 'Unnoticed - Was wir fürchten' zu einer außergewöhnlichen Geschichte mit doppeltem Boden", so Maag und Günther in einem Statement. "Ein spannungsreiches Netz aus Lügen schafft Momente, die Gänsehaut versprechen und einen zutiefst wahren Kern finden, indem gesellschaftlich gesetzte Normen und unser Umgang mit diesen hinterfragt werden. Mit Daniel Rübesam ist ein passionierter Genre-Kenner am Werk, der in der Vergangenheit sein Talent bewiesen hat, gleichermaßen zu unterhalten und zum Nachdenken anzuregen."