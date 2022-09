am 28.09.2022 - 12:49 Uhr

Auch wenn eine externe Prüfung den Verdacht eines politischen Filters beim NDR in Schleswig-Holstein nicht bestätigt hat (DWDL.de berichtete): Konsequenzen wird es geben. NDR-Landesfunkhausdirektor Volker Thormählen hat am Mittwoch über personelle Konsequenzen informiert. Diese sind offenbar vor dem Hintergrund zu sehen, dass bei der Prüfung "mangelnde Kommunikation und fehlendes Vertrauen" festgestellt wurde. Dies sei als "wesentliches Problem vor allem im Fernsehbereich" identifiziert worden, schreibt der NDR in einer Mitteilung.