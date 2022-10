Dass der Eurovision Song Contest im kommenden Jahr in Großbritannien stattfinden wird, steht schon lage fest. Nun ist klar: Liverpool wird als Gastgeberstadt fungieren. Das ist am Abend in der BBC-Sendung "The One Show" vom britischen ESC-Kommentator Graham Norton bekanntgegeben worden. Konkret sollen die Shows in der M&S Bank Arena ausgerichtet werden. Die beiden Halbfinals finden am 9. und 11. Mai statt, das Finale folgt schließlich am 13. Mai.

"Liverpool ist der ideale Ort, um im Namen der Ukraine den 67. Eurovision Song Contest auszurichten", sagte Martin Österdahl, Executive Supervisor des ESC. "Die Stadt ist ein Synonym für Musik und die Liverpool Arena übertrifft alle Anforderungen, die für die Ausrichtung einer globalen Veranstaltung dieser Größenordnung erforderlich sind. Wir waren sehr beeindruckt von der Leidenschaft, die die Stadt gezeigt hat, um den Wettbewerb anzunehmen, und von ihren integrativen Ideen, die Gewinner des letzten Jahres, die Ukraine, in den Vordergrund zu stellen, wenn Tausende von Fans im nächsten Mai zu Besuch kommen."

Eigentlich hätte der Eurovision Song Contest im kommenden Jahr in der Ukraine stattfinden sollen, doch vor dem Hintergrund des anhaltennden Kriegs kann das Gewinnerland die Musikshow nicht ausrichten. Das Logo des nächsten ESC wird die ukrainische Flagge beinhalten, darunter befindet sich der Zusatz "United Kingdom".

"Der Eurovision Song Contest 2023 wird nicht in der Ukraine stattfinden, sondern zur Unterstützung der Ukraine", sagte Mykola Chernotytskyi, Vorstandsvorsitzender des Ukrainischen Rundfunks. "Wir sind unseren BBC-Partnern dankbar, dass sie sich mit uns solidarisch zeigen. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam in der Lage sein werden, dieser Veranstaltung den ukrainischen Geist zu verleihen und ganz Europa erneut rund um unsere gemeinsamen Werte Frieden, Unterstützung, und das Feiern von Vielfalt und Talent zu vereinen."

Dass Großbritannien für andere Länder einspringt, hat eine gewisse Tradition. So fand der ESC 1960 in London anstelle der Niedeerlande statt, drei Jahre später wurde die Show ebenfalls in London als Ersatz für Frankreich ausgerichtet worden. 1972 diente Edinburgh anstelle von Monaco als Austragungsort, 1974 war es Brighton anstelle von Luxemburg. Zuletzt war der Eurovision Song Contest 1998 in Großbritannien ausgerichtet worden, damals fand die Show in Birmingham statt - mit Guildo Horn als deutschem Vertreter.