Mitte Juli vergangenen Jahres debütierte mit "Loving Her" eine als Instant-Serie rasch produzierte deutsche Adaption der niederländischen Serie "Anne+". Im Fokus der deutschen Produktion stand die Mittzwanzigerin Hanna, die – auch wegen Corona – nach ihrem Studium keinen Job findet und daher zurück nach Bielefeld zu ihren Eltern ziehen muss. Nun will ZDFneo die Geschichte rund um Hanna weitererzählen. Bestellt wurde eine sechsteilige zweite Staffel, die noch bis zum 7. Dezember gedreht wird. Marlene Melchior und Olivia Lauren Requat schrieben die Drehbücher, es produziert die Madefor Film GmbH.

Tasja Abel ist die Produzentin, Adrienne Selmke die Producerin. Auf dem Regiestuhl nimmt Eline Gehring Platz. Inhaltlich wird es zu Beginn der zweiten Staffel einen Zeitsprung geben, Hanna ist dann inzwischen schon Ende 20. Die erneut von Banafshe Hourmazdi dargestellte Figur muss sich auch in den neuen Folgen wieder mit den "Dramen ihres eigenen Daseins" herumschlagen, wie ZDFneo beschreibt.



Zunehmend fühlt sie sich aber wie eine Außenseiterin. Schließlich ist sie weit davon entfernt, sesshaft zu werden, eine Familie zu gründen oder gar auf das Land zu ziehen. Dazu bräuchte sie ja auch erst einmal eine Frau an ihrer Seite. Die kommt dann schneller als gedacht und soll, so die Ankündigung, einiges durcheinanderwirbeln. Zum Cast gehören auch Annick Duran Kandzior, Lena Klenke, Karin Hanczewski, Max Schimmelpfennig, Robin Gooch, Justus Riesner, Leonard Kunz, Emma Drogunova und andere.