Überraschend hat Sat.1 angekündigt, in der kommenden Woche das aktuelle Bühnenprogramm von Luke Mockridge ins Programm nehmen zu wollen. "A Way Back to Luckyland" läuft nach Angaben des Senders am Freitag, den 9. Dezember um 20:15 Uhr - und damit in direkter Konkurrenz zu einem Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft.

Ursrprünglich hatte Sat.1 für diesen Abend die Wiederholung der Rankingshow "111 chaotische Kollegen" angekündigt. Was nun zu dem Sinneswandel führte, ist unklar - vor dem Hintergrund bislang nicht ganz so starker WM-Quoten war es in den vergangenen Tagen allerdings möglich, auch gegen die Weltmeisterschaft etwas zu reißen. Mindestens einen Achtungserfolg traut der Sender dem Comedian, der die Produktion der Bühnenshow mit seiner Firma Lucky Pics selbst übernommen hat, ganz offensichtlich zu.

Eigentlich war Mockridges TV-Comeback erst für das kommende Jahr geplant. Anfang Januar will Sat.1 die Aufzeichnung der vom Cologne Comedy Festival veranstalteten Gala namens "Die besten Comedians Deutschlands" ausstrahlen - mit Luke Mockridge als einem der Stars.

Zuletzt hatte es bereits Spekulationen um eine neue Sat.1-Show mit Luke Mockridge gegeben, was Sendersprecher Christoph Körfer jedoch dementierte (DWDL.de berichtete). Klar ist aber auch: Mockridges Show haben in der Vergangenheit meist für gute Quoten gesorgt. Bevor er sich im vergangenen Jahr wegen Vorwürfe der sexuellen Gewalt zurückzog, moderierte er für Sat.1 zahlreiche Formate, war also ein wichtiger Pfeiler im Programm des Privatsenders.