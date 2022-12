Die neue Thrillerserie "Riding in Darkness", für die ZDFneo mit dem schwedischen Sender TV4 zusammenarbeitete, wird am Dienstag, den 17. und Mittwoch, den 18. Januar ab 21:45 Uhr mit jeweils vier Folgen im linearen ZDFneo zu sehen sein. Der Ausstrahlungstermin steht jetzt fest, nachdem Senderchefin Jasmin Maeda bereits kürzlich gegenüber DWDL.de angekündigt hatte, dass die Produktion bereits ab dem 6. Januar in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereitstehen wird.

Erzählt wird nach wahren Begebenheiten das grausame Schicksal junger Frauen. Jahrelang werden sie von dem angesehenen Pferderanch-Besitzer Tommy (Jonas Karlsson) missbraucht und manipuliert – bis es ihnen gelingt, sich von ihrem Tyrannen physisch und psychisch zu befreien. Die True Crime-Story wird aus den Perspektiven des 16-jährigen Stallmädchens Molly (Saga Samuelsson), von Lotta (Malin Persson), der Ehefrau des Ranch-Besitzers, und deren Tochter Victoria (Hanna Ardéhn) geschildert. "Jede einzelne Geschichte ist auf ihre eigene Weise tragisch und emotional, aber gleichzeitig auch hoffnungsvoll und ermutigend", heißt es vom Sender.

"Riding in Darkness" ist eine internationale Koproduktion und wird von der schwedischen Produktionsfirma Jarowskij, unter der Verantwortung von Emmy Nyberg, hergestellt. Molly Hartleb und Julia Lindström führen Regie.

Weitere Serienstarts bei ZDFneo

Darüber hinaus hat ZDFneo weiteren Serienstoff fürs lineare Programm in Aussicht gestellt: Neben der dritten Staffel von "Wir", die nach der Mediatheken-Premiere am 13. Januar nur drei Tage später ab 21:45 Uhr komplett bei ZDFneo laufen wird, steht auch die Ausstrahlung der norwegischen Serie "Rod Knock" bevor. Deren komplette erste Staffel ist am Freitag, den 20. Januar ab 21:45 Uhr zu sehen. Schon zwei Tage zuvor können sämtliche Folgen aber auch in der ZDF-Mediathek angesehen werden.

Und darum geht es in "Rod Knock": Nachdem Ine (Mathilde Thomine Storm), die Freundin von Glenn-Tore (Odin Waage), mit ihm Schluss gemacht hat, steht der Draufgänger der Kleinstadt etwas neben der Spur. Seinen Freunden sagt er nichts darüber und versucht sich schließlich auf einer Hausparty abzulenken. Dort kommen sich Hege (Maja Christiansen) und er näher. Eine Spritztour mit seinem Wagen endet für die Freundesgruppe unschön.