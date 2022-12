Eigentlich wollte Joyn Ende Dezember mit dem "Kick auf Eis", an dem mehrere Social-Media-Stars teilnehmen wollten, für hohe Abrufzahlen sorgen – vergaß bei der Planung aber wohl, dass ausgerechnet einer der wichtigsten unabhängigen Produzenten von ProSieben, nämlich Stefan Raab, mit dem "Eisfußball Pokal" eine sehr ähnlich klingende Idee schon viel früher hatte. Die Idee für das Joyn-Event war nun auf einen Mann zurückzuführen, der als Trymacs bekannt ist. Und dieser bekam nach Bekanntwerden nach eigenen Angaben eine Abmahnung, wie er in aller Ausführlichkeit über seine sozialen Medien breitrat – weil "Kick auf Eis" dem "Eisfußball" zu ähnlich sei.

Weil vermutich aber auch Joyn, der Streamingdienst von Seven.One, wenig Lust auf eine Verägerung Raabs gehabt haben dürfte, versprach man eine Neuaufsetzung des Events – die nun umgesetzt wurde. Aus "Kick auf Eis" wird "Der große Kick". Übertragen werden soll die Veranstaltung aus der Lanxess Arena am 29. Dezember 2022 ab 17:00 Uhr. Neben Trymacs haben Amar, Fritz Meinecke, Pietro Lombardi, GamerBrother, Marc Eggers, MckyTV und Rewinside ihre Teilnahme angekündigt.



Was genau bei "Der große Kick" gespielt wird, wird im Vorfeld lieber nicht verraten. Eher schwammig formuliert Joyn in einer Medienmitteilung, dass es darum gehe, auf dem Weg zum Pokal mehrere Spielrunden für sich zu entscheiden. Die Rede ist von 14 Spielrunden und "einem spektakulären Finale". Joyn schreibt weiter: "Es gilt, jede einzelne Spielrunde für sich zu entscheiden, mit Spielregeln, die die Stars an ihre Grenzen bringen."

Konni Winkler kommentiert die Spiele, Marc Gebauer führt als Moderator durch das Event. Als Field-Reporter soll der von Twitch bekannte MonantaBlack im Einsatz sein. Umgesetzt wird die Verantstaltung in Partnerschaft mit MediaTotal.