Sat.1 wird ab Februar fünf neue Folgen von "Mein Mann kann" in der Primetime ausstrahlen. Insgesamt 20 Promi-Paare sind in der neuen Staffel zu sehen, für die der Sender jedoch einen neuen Sendeplatz ausgewählt hat: War die Comeback-Staffel im Sommer noch am Montagabend zu sehen, so werden die frischen Episoden der Spielshow ab dem 3. Februar jeweils freitags um 20:15 Uhr laufen. Dort war die Sendung auch in der Vergangenheit beheimatet.

Die Moderation von "Mein Mann kann" übernimmt erneut Daniel Boschmann. Als Promis hat Sat.1 unter anderem Tanja Szewczenko, Ulrike von der Groeben, Susan Sideropoulos, Melissa Hannawald und Judith Williams angekündigt, die um das Können ihrer besseren Hälfte zocken.

Sat.1 hatte "Mein Mann kann" im Sommer nach neunjähriger Pause neu aufgelegt und damit im Schnitt mehr als neun Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielt. In der Spitze lag der Marktanteil der Show bei bis zu 11,2 Prozent und damit deutlich über den Normalwerten des Privatsenders.

Die Quoten fielen derart überzeugend aus, dass Sat.1 schließlich sogar eine tägliche Vorabend-Version von "Mein Mann kann" in Auftrag gab, die ohne Promis bislang jedoch nicht überzeugte. Mit im Schnitt weniger als drei Prozent Marktanteil in der Zielgruppe fristet die Sendung auf dem 19-Uhr-Sendeplatz nach wie vor ein trostloses Dasein. Produziert wird "Mein Mann kann" von Redseven Entertainment.