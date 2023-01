Am Montagvorabend hat sich die ARD-Krimiserie "Morden im Norden" zu einem wunderbaren Quotenerfolg für Das Erste entwickelt. Vergangenes Jahr holte sie um 18:50 Uhr im Schnitt etwas mehr als 13 Prozent Marktanteil gesamt, einzelne Ausgaben sicherten sich gar über 14 Prozent. Nun wurde bekannt, dass ab April bereits die elfte Staffel der Serie gedreht werden soll, was auch deshalb erwähnenswert ist, weil am 30. Januar zunächst einmal die neunte Staffel ausgestrahlt wird. Bleibt man beim bisherigen Rhythmus, dann wird in diesem Jahr also schon für Anfang 2025 produziert – womit die TV-Zukunft der Serie aus dem Hause der ndF: Berlin GmbH recht langfristig gesichert ist.

Die nun im Fernsehen nahende neunte Staffel wird indes ein paar Änderungen mit sich bringen. Weiterhin ermitteln in den zwölf frischen Folgen Finn Kiesewetter (Sven Martinek) und Lars Englen (Ingo Naujoks). Weil Kommissarin Nina Weiss (Julia E. Lenska) nach ihrer Elternzeit zurück im Dienst ist und der junge Kriminalkommissar Gregor Michalski, gespielt von Jonas Minthe die Kriminaltechnik verlässt und zu den Ermittelnden stößt, gibt es im Kommissariat " jetzt eine richtig coole Viererclique", wie Darsteller Martinek es umschreibt.



"Wir teilen die Ermittlungsarbeit stärker unter uns vieren auf. Dadurch entsteht eine ganz andere Dynamik, die Folgen wirken frischer, kraftvoller." Ingo Naujoks sagt: "Sven und ich sind als Ermittler schon etwas länger dabei, Julia und Jonas bringen neuen Schwung ins Kommissariat. Ich finde es sehr schön, dass da zwei Generationen aufeinandertreffen und so gut zusammenpassen." Produzent ist Hans-Hinrich Koch, Producerin ist Anna Neudert. Executive Producerin ist Diana Schulte-Kellinghaus (NDR), die Redaktion liegt bei Karsten Willutzki (NDR).