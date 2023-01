Die ABC-Comedyserie "Abott Elementary" ist in der Nacht zu Mittwoch bei den Golden Globes als großer Gewinner im Serien-Bereich hervorgegangen. Von den fünf Nominierungen, die sie im Vorfeld erhalten hatte, ging "Abott Elementary" gleich drei Mal als Sieger hervor. So gewann die Produktion einen Golden Globe als beste Comedyserie, darüber hinaus wurde Quinta Brunson als beste Hauptdarstellerin in einer Musical- oder eine Comedyserie ausgezeichnet. Als bester Nebendarsteller erhielt zudem Tyler James Williams einen Preis.

Immerhin zwei Auszeichnungen gingen an die HBO-Serie "The White Lotus", die als beste Miniserie geehrt wurde. Zur besten Dramaserie wurde eine andere HBO-Serie gekürt: Hier setzte sich der "Game of Thrones"-Ableger "House of the Dragon" gegen hochkarätige Konkurrenz, darunter "Better Call Saul" und "The Crown", durch. Bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie wiederum war Kevin Costner, der für seine Rolle in "Yellowstone" ausgezeichnet wurde, als beste Schauspielerin wurde Zendaya für "Euphoria" ausgezeichnet.

Eine Auszeichnung als bester Schauspieler in einer Musical- oder Comedyserie erhielt zudem Jeremy Allen White für "The Bear", während Even Peters für die Verkörperung des Serienmörders Jeffrey Dahmer in der Netflix-Serie "Dahmer - Monster: Die The Jeffrey Dahmer Story" mit einem Golden Globe als bester Schauspieler in einer Miniserie geehrt wurde. Amanda Seyfried wurde hier zur besten Schauspieler gekürt, sie erhielt den Preis für ihre Rolle in der Hulu-Serie "Amanda Seyfried - The Dropout".

Abseits des Serienbereich konnte sich indes die deutsche Netflix-Neuverfilmung von "Im Westen nichts Neues" Hoffnungen machen - den Preis für den besten nicht-englischsprachigen Film erhielt jedoch die argentinische Produktion "Argentina, 1985". In wenigen Wochen heißt es jedoch erneut Daumen drücken für "Im Westen nichts Neues", denn der Film ist bekanntlich auch der deutsche Beitrag für die Oscar-Verleihung. Deren Nominierungen werden jedoch erst Ende des Monats bekanntgegeben.

Verliehen wurden die 80. Golden Globes übrigens wieder im Rahmen einer TV-Gala. Wegen Vorwürfen der fehlenden Diversität, Bestechlichkeit und Intransparenz war der bislang als zweitwichtigster TV- und Filmpreis der USA geltende Golden Globe zuletzt nach einem Bann durch NBC nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne Stars verliehen worden. Inzwischen hat man deutlich mehr Mitglieder in die Hollywood Foreign Press Association (HFPA) aufgenommen, die den Preis verleiht, und einige weitere Änderungen umgesetzt. Einen Image-Schaden tragen die Globes gleichwohl davon.

Best Television Series, Drama

“Better Call Saul” (AMC)

“The Crown” (Netflix)

“House of the Dragon” (HBO)

“Ozark” (Netflix)

“Severance” (Apple TV+)

Best Television Series, Musical or Comedy

“Abbott Elementary” (ABC)

“The Bear” (FX)

“Hacks” (HBO Max)

“Only Murders in the Building” (Hulu)

“Wednesday” (Netflix)

Best Performance by an Actor in a Television Series, Drama

Jeff Bridges (“The Old Man”)

Kevin Costner (“Yellowstone”)

Diego Luna (“Andor”)

Bob Odenkirk (“Better Call Saul”)

Adam Scott (“Severance”)

Best Performance by an Actress in a Television Series, Drama

Emma D’Arcy (“House of the Dragon”)

Laura Linney (“Ozark”)

Imelda Staunton (“The Crown”)

Hilary Swank (“Alaska Daily”)

Zendaya (“Euphoria”)

Best Actress in a TV Series, Musical or Comedy

Quinta Brunson (“Abbott Elementary”)

Kaley Cuoco (“The Flight Attendant”)

Selena Gomez (“Only Murders in the Building”)

Jenna Ortega (“Wednesday”)

Jean Smart (“Hacks”)

Best Actor in a TV Series, Musical or Comedy

Donald Glover (“Atlanta”)

Bill Hader (“Barry”)

Steve Martin (“Only Murders in the Building”)

Martin Short (“Only Murders in the Building”)

Jeremy Allen White (“The Bear”)

Best Supporting Actor, Television

John Lithgow (“The Old Man”)

Jonathan Pryce (“The Crown”)

John Turturro (“Severance”)

Tyler James Williams (“Abbott Elementary”)

Henry Winkler (“Barry”)

Best Supporting Actress, Television

Elizabeth Debicki (“The Crown”)

Hannah Einbinder (“Hacks”)

Julia Garner (“Ozark”)

Janelle James (“Abbott Elementary”)

Sheryl Lee Ralph (“Abbott Elementary”)

Best Limited Series, Anthology Series or a Motion Picture made for Television

“Black Bird” (Apple TV+)

“Monster: The Jeffrey Dahmer Story” (Netflix)

“The Dropout” (Hulu)

“Pam & Tommy” (Hulu)

“The White Lotus” (HBO)

Best Performance by an Actor, Limited Series, Anthology Series or Motion Picture made for Television

Taron Egerton (“Black Bird”)

Colin Firth (“The Staircase”)

Andrew Garfield (“Under the Banner of Heaven”)

Evan Peters (“Monster: The Jeffrey Dahmer Story”)

Sebastian Stan (“Pam & Tommy”)

Best Performance by an Actress, Limited Series, Anthology Series or a Motion Picture made for Television

Jessica Chastain (“George and Tammy”)

Julia Garner (“Inventing Anna”)

Lily James (“Pam & Tommy”)

Julia Roberts (“Gaslit”)

Amanda Seyfried (“The Dropout”)

Best Performance by an Actress in Supporting Role, Limited Series, Anthology Series or a Motion Picture made for Television

Jennifer Coolidge (“The White Lotus”)

Claire Danes (“Fleishman Is in Trouble”)

Daisy Edgar-Jones (“Under the Banner of Heaven”)

Niecy Nash-Betts (“Monster: The Jeffrey Dahmer Story”)

Aubrey Plaza (“The White Lotus”)

Best Performance by an Actor in Supporting Role, Limited Series, Anthology Series or a Motion Picture made for Television