Eigentlich wollte Vox zu Beginn dieses Jahres sechs Wochen lang dienstags um 20:15 Uhr Geschichten über verschiedene Rettungsdienste zeigen. Von Fandango und Filmreif TV produziert, erreichten die bisher gezeigten zwei Ausgaben von "Feuer, Wasser, Erde, Luft" eher schlechte Quoten. Gut fünfeinhalb und 5,2 Prozent Marktanteil generierte die Sendung bei den Werberelevanten – und lag somit klar unter dem Senderschnitt. Nun hat Vox entschieden, nicht bis zum Ende der Staffel durchzuhalten. Kurioserweise soll das Format zunächst aber noch zwei weitere Wochen lang im Programm verbleiben.

Die vorerst letzte Folge der Produktion ist somit am 24. Januar geplant. Vier Episoden laufen also wie geplant, die Ausgaben fünf und sechs aber nicht mehr. Vox teilte mit, für "Feuer, Wasser, Erde, Luft" einen anderen Sendeplatz zu suchen. Welcher das sein wird, ist noch nicht bekannt. "In Kürze", so sagte es Vox, soll die komplette Staffel der Sendung rund um Rettungskräfte bei RTL+ zum Abruf bereit stehen.

Ab dem 31. Januar übernehmen dann "Die Hitwisser" die Dienstagsprimetime. In einer ersten neuen Folge der Sendung rund um Musikwissen mischen Tim Mälzer, Sasha, Marijke Amado, Tahnee, Valentina Pahde, Cheyenne Pahde, Mathias Mester und Pascal Hens mit. Für den 7. Februar ist eine "Hitwisser"-Wiederholung in Aussicht gestellt worden.